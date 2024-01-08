 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Спорт ,  
0 

ФИФА и УЕФА выразили соболезнования в связи со смертью Беккенбауэра

Глава ФИФА: Беккенбауэр — легенда немецкого и мирового футбола
О смерти Франца Беккенбауэра стало известно 8 января. В УЕФА его назвали одним из величайших сыновей европейского футбола, а Джанни Инфантино заявил, что бывший немецкий игрок и тренер является настоящей легендой
Франц Беккенбауэр
Франц Беккенбауэр (Фото: Alex Grimm / Bongarts / Getty Images)

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпион мира 1974 года Франц Беккенбауэр, скончавшийся в воскресенье, является легендой немецкого и мирового футбола. Об этом Инфантино написал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Беккенбауэр, бывший футболист и тренер сборной ФРГ, двукратный обладатель «Золотого мяча», умер на 79-м году жизни.

«Кайзер» был замечательным человеком, другом футбола, чемпионом и настоящей легендой. Мы никогда тебя не забудем, Франц», — заявил Инфантино.

УЕФА на странице в соцсети X назвал Беккенбауэра «одним из величайших сынов европейского футбола, выдающимся игроком, успешным тренером и популярным экспертом, который как никто другой сформировал немецкий футбол».

Умер легендарный футболист Франц Беккенбауэр
Спорт
Франц Беккенбауэр

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф заявил, что смерть Беккенбауэра стала поворотным моментом для организации, в которой «смотрят на дело его жизни с уважением и большой благодарностью».

Беккенбауэр — один из трех футболистов (наряду с Марио Загалло и Дидье Дешамом), которые стали чемпионами мира как игроки и как тренеры.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

После окончания игровой и тренерской карьеры он был президентом «Баварии», вице-президентом DFB и возглавлял оргкомитет чемпионата мира 2006 года в Германии.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол УЕФА Франц Беккенбауэр
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
В Новгородской области завели уголовное дело после ДТП с 50 машинами Общество, 22:09
Минобороны сообщило о 10 сбитых снарядах чешской РСЗО над Белгородом Политика, 22:08
ФИФА и УЕФА выразили соболезнования в связи со смертью Беккенбауэра Спорт, 21:40
Мужчина напал с ножом на имама мечети и прихожанина в центре Стамбула Общество, 21:31
«Аэрофлот» ответил на данные о задержке рейса с Пхукета из-за поломки Общество, 21:19
Число пострадавших в массовом ДТП под Новгородом выросло до 16 Общество, 21:18
Клуб НХЛ «Торонто» заключил рекордный контракт с лучшим бомбардиром Спорт, 21:13
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Разработчик отправленного к Луне модуля заявил о нештатной ситуации с ним Технологии и медиа, 21:08
Премьер Франции ушла в отставку Политика, 20:46
Миранчук передумал уходить из «Аталанты» посреди сезона Спорт, 20:28
Резиденция экс-премьера Японии сгорела из-за палочки с благовониями Общество, 20:12
Комбикорм, фермы и роботы: секрет качества настоящей колбасы РБК и Черкизово, 20:02
Часть Херсонской области осталась без света из-за аварии на электросетях Общество, 19:52
В Белом доме исключили увольнение главы Пентагона за молчание о больнице Политика, 19:48