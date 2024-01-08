ФИФА и УЕФА выразили соболезнования в связи со смертью Беккенбауэра

О смерти Франца Беккенбауэра стало известно 8 января. В УЕФА его назвали одним из величайших сыновей европейского футбола, а Джанни Инфантино заявил, что бывший немецкий игрок и тренер является настоящей легендой

Франц Беккенбауэр (Фото: Alex Grimm / Bongarts / Getty Images)

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпион мира 1974 года Франц Беккенбауэр, скончавшийся в воскресенье, является легендой немецкого и мирового футбола. Об этом Инфантино написал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Беккенбауэр, бывший футболист и тренер сборной ФРГ, двукратный обладатель «Золотого мяча», умер на 79-м году жизни.

«Кайзер» был замечательным человеком, другом футбола, чемпионом и настоящей легендой. Мы никогда тебя не забудем, Франц», — заявил Инфантино.

УЕФА на странице в соцсети X назвал Беккенбауэра «одним из величайших сынов европейского футбола, выдающимся игроком, успешным тренером и популярным экспертом, который как никто другой сформировал немецкий футбол».

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф заявил, что смерть Беккенбауэра стала поворотным моментом для организации, в которой «смотрят на дело его жизни с уважением и большой благодарностью».

Беккенбауэр — один из трех футболистов (наряду с Марио Загалло и Дидье Дешамом), которые стали чемпионами мира как игроки и как тренеры.

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После окончания игровой и тренерской карьеры он был президентом «Баварии», вице-президентом DFB и возглавлял оргкомитет чемпионата мира 2006 года в Германии.