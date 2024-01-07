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Забросившего шайбу в дебютной игре в НХЛ россиянина отправили в фарм-клуб

«Каролина» вернула в фарм-клуб Пономарева, забросившего шайбу в дебюте в НХЛ
«Каролина» вернула в АХЛ 21-летнего форварда Василия Пономарева, который в ночь на 6 января забросил шайбу и сделал результативную передачу в дебютном матче в НХЛ против «Вашингтона»
Василий Пономарев
Василий Пономарев (Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters)

«Каролина Харрикейнз» отправила в фарм-клуб российского форварда Василия Пономарева. Об этом сообщается на сайте команды.

21-летний нападающий провел дебютный матч в НХЛ в ночь на 6 января. В игре против «Вашингтон Кэпиталз» (6:2) Пономарев забросил шайбу и отметился результативной передачей. Он стал пятым игроком в истории «Каролины», которому удалось добиться такого результата в дебютной игре.

Российский форвард «Каролины» забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ
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В своей второй игре — против «Сент-Луиса» (1:2 Б) в ночь на 7 января — результативными действиями россиянин не отметился.

Пономарев был выбран «Каролиной» под общим 53-м номером на драфте НХЛ 2020. В нынешнем сезоне в АХЛ он набрал 20 (6+14) очков в 22 матчах.

В составе «Чикаго Вулвз» в 2022 году Пономарев стал обладателем Кубка Колдера, вручаемого победителю плей-офф АХЛ. В составе юниорской сборной России в 2019 году он стал победителем Кубка Глинки/Гретцки, в 2021-м играл на молодежном чемпионате мира, забросив три шайбы в семи играх.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Каролина Харрикейнз
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