В Испании сообщили о готовности «Реала» купить Холанда вместо Мбаппе
Мадридский «Реал» рассматривает возможность приобретения норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, если лидер ПСЖ Килиан Мбаппе так и не решится на переход в испанский клуб. Об этом сообщает AS.
В случае решения Холанда сменить команду клубам Английской премьер-лиги (АПЛ) придется заплатить за него около €200 млн, а для мадридцев цена может оказаться «ближе к €100 млн».
По данным издания, Мбаппе должен ответить на предложение «Реала» до 15 января, после чего клуб может переключить внимание на норвежца.
Контракт Холанда с «Манчестер Сити» действует до лета 2027 года. На счету 23-летнего норвежца 19 голов в 22 матчах сезона.
С «Манчестер Сити» Холанд выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
Transfermarkt оценивает стоимость Холанда в €180 млн.
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Самым дорогим трансфером в истории является переход бразильца Неймара из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн в 2017 году.