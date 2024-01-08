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В Испании сообщили о готовности «Реала» купить Холанда вместо Мбаппе

AS: «Реал» готов купить вместо Мбаппе Холанда за €100 млн
AS утверждает, что Холанд будет стоить «Реалу» гораздо меньше, чем конкурентам «Манчестер Сити» по АПЛ, — около €100 млн
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Мадридский «Реал» рассматривает возможность приобретения норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, если лидер ПСЖ Килиан Мбаппе так и не решится на переход в испанский клуб. Об этом сообщает AS.

В случае решения Холанда сменить команду клубам Английской премьер-лиги (АПЛ) придется заплатить за него около €200 млн, а для мадридцев цена может оказаться «ближе к €100 млн».

По данным издания, Мбаппе должен ответить на предложение «Реала» до 15 января, после чего клуб может переключить внимание на норвежца.

Контракт Холанда с «Манчестер Сити» действует до лета 2027 года. На счету 23-летнего норвежца 19 голов в 22 матчах сезона.

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С «Манчестер Сити» Холанд выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Transfermarkt оценивает стоимость Холанда в €180 млн.

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Самым дорогим трансфером в истории является переход бразильца Неймара из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн в 2017 году.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Реал Мадрид Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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