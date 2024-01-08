Экс-футболист сборной Украины и чемпион России с ЦСКА Шершун умер в 42 года

Умер экс-футболист сборной Украины и чемпион России с ЦСКА Богдан Шершун

Богдан Шершун выиграл пять трофеев с ЦСКА, в том числе Кубок УЕФА. Он умер после продолжительной болезни

Богдан Шершун (Фото: Григорий Филиппов / Спорт-Экспресс / ИТАР-ТАСС)

Бывший защитник ЦСКА и сборной Украины по футболу Богдан Шершун умер на 43-м году жизни, сообщила пресс-служба московского клуба.

«Сегодня ушел из жизни бывший футболист нашего клуба Богдан Шершун. <...> Приносим искренние соболезнования всем родным и близким», — говорится в сообщении.

Украинский портал Tribuna передает, что, по данным журналиста Владимира Зверова, Шершун скончался после продолжительной болезни.

Защитник в 2002–2005 годах был игроком московского ЦСКА, с которым выиграл Кубок УЕФА (2005), чемпионат России (2003, 2005), Кубок страны (2002, 2005), а также побеждал в Суперкубке России (2004).

Также футболист играл за «Днепр», киевский «Арсенал», криворожский «Кривбасс» и луцкую «Волынь».

На счету футболиста в общей сложности 30 матчей за юниорские и молодежные сборные Украины, а также четыре игры за основную сборную в 2003–2006 годах.

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Шершун завершил карьеру в 2014 году, получил тренерскую лицензию, но работать тренером не стал.