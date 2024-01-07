СКА проиграл в овертайме лучшему клубу Восточной конференции КХЛ

Встреча против магнитогорского «Металлурга» завершилась со счетом 1:2. Победную шайбу Игорь Гераськин забросил за 17 секунд до конца дополнительной пятиминутки

Игроки СКА (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Петербургский СКА уступил в овертайме со счетом 1:2 магнитогорскому «Металлургу» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Робин Пресс (45-я минута) и Игорь Гераськин (65). У проигравших отличился Иван Зинченко (10).

СКА в этом сезоне обыгрывал «Металлург» со счетом 3:2 в серии буллитов.

Магнитогорский клуб занимает первое место в Восточной конференции, набрав 68 очков в 49 матчах. СКА расположился на четвертой строчке на Западе с 64 очками в 48 встречах.

В следующем матче СКА 10 января в гостях сыграет с подмосковным «Витязем», «Металлург» днем ранее примет ярославский «Локомотив».