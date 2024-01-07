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СКА проиграл в овертайме лучшему клубу Восточной конференции КХЛ

СКА проиграл в овертайме лидеру Восточной конференции КХЛ «Металлургу»
Встреча против магнитогорского «Металлурга» завершилась со счетом 1:2. Победную шайбу Игорь Гераськин забросил за 17 секунд до конца дополнительной пятиминутки
Игроки СКА
Игроки СКА (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Петербургский СКА уступил в овертайме со счетом 1:2 магнитогорскому «Металлургу» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Робин Пресс (45-я минута) и Игорь Гераськин (65). У проигравших отличился Иван Зинченко (10).

СКА в этом сезоне обыгрывал «Металлург» со счетом 3:2 в серии буллитов.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Магнитогорский клуб занимает первое место в Восточной конференции, набрав 68 очков в 49 матчах. СКА расположился на четвертой строчке на Западе с 64 очками в 48 встречах.

В следующем матче СКА 10 января в гостях сыграет с подмосковным «Витязем», «Металлург» днем ранее примет ярославский «Локомотив».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург ХК Металлург Магнитогорск
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