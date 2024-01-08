Отстраненная от чемпионата мира российская команда снова сыграет в Астане, Минске и Туле, а также проведет матчи в Омске и, возможно, Новосибирске

Владислав Третьяк (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Майское турне сборной России пройдет в Астане, Минске, Туле и Омске, сообщил «Матч ТВ» президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В рамках турне россияне проведут матчи со сборной Белоруссии, которая также отстранена от турниров под эгидой международной федерации (IIHF) с февраля 2022 года.

По словам Третьяка, договоренность с белорусской федерацией достигнута. «Уже известны четыре города, куда мы приедем в мае, — это Астана, Минск, Тула и Омск», — сказал глава ФХР, отметив, что игры могут пройти и в Новосибирске, а точное число городов еще не определено.

В 2023 году команда молодых звезд «Россия 25» (средний возраст игроков 25 лет) во главе с Романом Ротенбергом провела восемь матчей с Белоруссией и один с Казахстаном. Игры прошли в Туле, Астане, Челябинске, Красноярске и Минске.

В 2024 году чемпионат мира пройдет c 10 по 26 мая в Чехии.