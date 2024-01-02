В Киеве сообщили об отказе от денег из фонда МОК из-за допуска россиян

МОК создал фонд для поддержки украинских олимпийцев в 2022 году. Глава олимпийского комитета Украины Гутцайт заявил, что власти выделили достаточно средств на спорт в 2024 году, а у МОК после допуска россиян брать деньги «дико»

Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Украина решила отказаться от денег фонда солидарности МОК из-за допуска российских и белорусских спортсменов, потому что внутри страны «этого не поймут». Об этом украинскому порталу Tribuna заявил глава Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт.

Гутцайт сказал, что Украина принимала помощь МОК, пока спортсмены двух стран были отстранены, но после их допуска брать средства фонда было бы «как-то дико» и это превратилось бы в «вопрос торгов».

«Во время личных и онлайн-встреч с руководством МОК мне постоянно предлагают деньги из фонда солидарности, еще пять миллионов, которые мы можем использовать на подготовку», — сказал Гутцайт, отметив, что отказался от них.

По его словам, использовать финансовую поддержку МОК нет смысла, поскольку правительство полностью обеспечило украинских спортсменов на 2024 год.

Фонд солидарности был создан в феврале 2022 года МОК, организацией «Олимпийская солидарность» и Европейскими олимпийскими комитетами (ЕОК) еще при предыдущем президенте НОК Украины Сергее Бубке, который покинул пост в октябре 2022 года. Бубку во главе НОК сменил Гутцайт, который до ноября 2023 года также занимал пост министра молодежи и спорта Украины.

МОК в марте 2023 года рекомендовал допустить россиян и белорусов на международные турниры в нейтральном статусе при соблюдении строгих ограничений, а в декабре разрешил им выступить на Олимпиаде в Париже, признав, что таких спортсменов будет мало.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Президент России Владимир Путин в октябре назвал отношение МОК к российским спортсменам «этнической дискриминацией», а во время прямой линии 14 декабря призвал принять «взвешенное решение» по поводу участия в Олимпиаде.

Президент МОК Томас Бах в конце декабря призывал Украину не бойкотировать Олимпиаду из-за участия россиян и белорусов.