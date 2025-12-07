Ферстаппен фразой «не так уж и плохо» оценил второе место в «Формуле-1»
Голландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что был готов ко второму месту в «Формуле-1» по итогам сезона, потому что для победы ему нужно было чуть больше удачи. Слова Ферстаппена приводит пресс-служба соревнований.
Четырехкратный чемпион Ферстаппен перед последней гонкой в Абу-Даби проигрывал лидеру зачета пилотов Ландо Норрису (McLaren) 12 очков. Для победы ему нужно было выиграть гонку, при этом Норрис не должен был попасть на подиум. Однако британец финишировал третьим и стал чемпионом.
Ферстаппен отметил, что его команда провела Гран-при идеально — он выиграл квалификацию и уверенно победил в гонке.
«В конце концов, когда ты проигрываешь титул из-за двух очков, это выглядит обидно, но, с другой стороны, если посмотреть, что в Зандворте [в августе] мы отставали более чем на сто очков, то, думаю, всё не так уж и плохо», — сказал Ферстаппен.
Голландец был чемпионом «Формулы-1» четыре сезона подряд. В начале ноября на Гран-при Бразилии Ферстаппен говорил, что у него нет шансов на титул, но в итоге боролся за трофей до последней гонки.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили