Ферстаппен фразой «не так уж и плохо» оценил второе место в «Формуле-1»

Ферстаппен — о втором месте в F1: всё не так уж и плохо

Гонщик напомнил, что еще в августе отставал от лидера «Формулы-1» более чем на сто очков, а проиграл в борьбе за титул только в последней гонке из-за двух баллов

Макс Ферстаппен (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Голландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что был готов ко второму месту в «Формуле-1» по итогам сезона, потому что для победы ему нужно было чуть больше удачи. Слова Ферстаппена приводит пресс-служба соревнований.

Четырехкратный чемпион Ферстаппен перед последней гонкой в Абу-Даби проигрывал лидеру зачета пилотов Ландо Норрису (McLaren) 12 очков. Для победы ему нужно было выиграть гонку, при этом Норрис не должен был попасть на подиум. Однако британец финишировал третьим и стал чемпионом.

Ферстаппен отметил, что его команда провела Гран-при идеально — он выиграл квалификацию и уверенно победил в гонке.

«В конце концов, когда ты проигрываешь титул из-за двух очков, это выглядит обидно, но, с другой стороны, если посмотреть, что в Зандворте [в августе] мы отставали более чем на сто очков, то, думаю, всё не так уж и плохо», — сказал Ферстаппен.

Голландец был чемпионом «Формулы-1» четыре сезона подряд. В начале ноября на Гран-при Бразилии Ферстаппен говорил, что у него нет шансов на титул, но в итоге боролся за трофей до последней гонки.