«Балтика» без Талалаева победила «Крылья Советов» в РПЛ

Матч в Калининграде закончился со счетом 2:0. Дубль оформил Брайан Хиль

Брайан Хиль (Фото: Телеграм-канал ФК «Балтика»)

Калининградская «Балтика» победила самарские «Крылья Советов» в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0.

У хозяев дубль оформил Брайан Хиль — на 18-й минуте он реализовал пенальти, а на 22-й удвоил преимущество «Балтики».

«Балтика» проводила матч без главного тренера Андрея Талалаева, которого дисквалифицировали на три встречи за оскорбительное поведение в игре со «Спартаком».

«Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У самарской команды второе поражение подряд, 17 очков и 12-я строчка.

В 19-м туре после зимнего перерыва «Балтику» ждет гостевой матч с петербургским «Зенитом», а «Крылья Советов» — с московским «Динамо».