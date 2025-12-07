«Балтика» без Талалаева победила «Крылья Советов»
Калининградская «Балтика» победила самарские «Крылья Советов» в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0.
У хозяев дубль оформил Брайан Хиль — на 18-й минуте он реализовал пенальти, а на 22-й удвоил преимущество «Балтики».
«Балтика» проводила матч без главного тренера Андрея Талалаева, которого дисквалифицировали на три встречи за оскорбительное поведение в игре со «Спартаком».
«Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У самарской команды второе поражение подряд, 17 очков и 12-я строчка.
В 19-м туре после зимнего перерыва «Балтику» ждет гостевой матч с петербургским «Зенитом», а «Крылья Советов» — с московским «Динамо».
