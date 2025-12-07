 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар ЦСКА 1 1,02 x 21 2 100 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 4,8 x 4,15 2 1,65 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Олимпиакос Пирей 1 6,2 x 4,4 2 1,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Галатасарай 1 2,2 x 3,9 2 2,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона Айнтрахт Франкфурт 1 1,16 x 8,5 2 14 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Ливерпуль 1 2,15 x 3,65 2 3,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 2 x 3,9 2 3,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,3 x 3,9 2 2,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,25 x 3,4 2 3,15 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,28 x 5,7 2 10 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,28 x 7 2 7,8 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

«Балтика» без Талалаева победила «Крылья Советов»

«Балтика» без Талалаева победила «Крылья Советов» в РПЛ
Матч в Калининграде закончился со счетом 2:0. Дубль оформил Брайан Хиль
Брайан Хиль
Брайан Хиль (Фото: Телеграм-канал ФК «Балтика»)

Калининградская «Балтика» победила самарские «Крылья Советов» в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0.

У хозяев дубль оформил Брайан Хиль — на 18-й минуте он реализовал пенальти, а на 22-й удвоил преимущество «Балтики».

«Балтика» проводила матч без главного тренера Андрея Талалаева, которого дисквалифицировали на три встречи за оскорбительное поведение в игре со «Спартаком».

«Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У самарской команды второе поражение подряд, 17 очков и 12-я строчка.

В 19-м туре после зимнего перерыва «Балтику» ждет гостевой матч с петербургским «Зенитом», а «Крылья Советов» — с московским «Динамо».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Балтика ФК Крылья Советов
Материалы по теме
«Локомотив» крупно обыграл аутсайдера РПЛ
Спорт
«Пари НН» покинул зону вылета из РПЛ, обыграв махачкалинское «Динамо»
Спорт
«Зенит» обыграл клуб Дзюбы и вышел в лидеры РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 21:34 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 21:34
В Запорожье восстановили пропавшее из-за непогоды электроснабжение Общество, 22:05
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
Сын Трампа допустил, что его отец выйдет из мирного процесса по Украине Политика, 22:00
Ферстаппен фразой «не так уж и плохо» оценил второе место в «Формуле-1» Спорт, 21:59
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Welt узнала о жалобах Мерца из-за слов «маленький нацист» и «пьяница» Политика, 21:41
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
В Сочи на несколько минут объявили опасность БПЛА Политика, 21:40
Глава JPMorgan рассказал о рисках для США из-за «слабой» Европы Экономика, 21:31
Как малый бизнес превращает операционку в стратегическое преимущество Отрасли, 21:23
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Почему HR-автоматизация становится ключом к устойчивости бизнеса Отрасли, 21:23
Выгода — не только деньги: какими стали современные банки для бизнеса Тренды, 21:19
Без компромиссов: как мобильное ателье BML меняет мужской шопинг Стиль, 21:05