Спорт⁠,
0

Двалишвили увезли в больницу после проигрыша Яну в UFC

Мераба Двалишвили увезли в больницу после проигрыша Петру Яну в UFC
Ян отобрал у Двалишвили чемпионский пояс по итогам пятираундового боя. Грузинского бойца увезли в карете скорой помощи в больницу
Мераб Двалишвили и Петр Ян
Мераб Двалишвили и Петр Ян (Фото: Ian Maule / Getty Images)

Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что отправился в больницу в карете скорой помощи после титульного боя с россиянином Петром Яном.

Двалишвили проиграл Яну решением судей и утратил чемпионский пояс в легчайшем весе. Ян прервал победную серию Двалишвили из 14 боев и вернул себе чемпионский пояс спустя 4,5 года.

В больницу Двалишвили сопровождал другой боец и экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг. Грузинский боец написал, что вернется «еще сильнее».

Петр Ян сенсационно победил Двалишвили и вернул чемпионский титул UFС
Спорт
Петр Ян

Глава UFC Дэйна Уайт после боя опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фотографию Двалишвили с синяками и рассечениями, полученными в поединке с Яном.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
UFC Мераб Двалишвили Петр Ян
