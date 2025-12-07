Двалишвили увезли в больницу после проигрыша Яну в UFC
Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что отправился в больницу в карете скорой помощи после титульного боя с россиянином Петром Яном.
Двалишвили проиграл Яну решением судей и утратил чемпионский пояс в легчайшем весе. Ян прервал победную серию Двалишвили из 14 боев и вернул себе чемпионский пояс спустя 4,5 года.
В больницу Двалишвили сопровождал другой боец и экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг. Грузинский боец написал, что вернется «еще сильнее».
Глава UFC Дэйна Уайт после боя опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фотографию Двалишвили с синяками и рассечениями, полученными в поединке с Яном.
