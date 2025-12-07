Двалишвили оправдал поражение от Яна тем, что хотел устроить шоу
Грузинский боец Мераб Двалишвили оправдал свое поражение от россиянина Петра Яна в UFC тем, что хотел попробовать устроить шоу.
«Хочу реванш. Я должен вернуться. Сегодня я попробовал устроить шоу. Не хочу показывать скучную борьбу. Сегодня он (Ян) был в лучше форме», — сказал Двалишвили в октагоне сразу после боя.
На турнире UFC 323, прошедшем в Лас-Вегасе, Петр Ян одержал победу над Мерабом Двалишвили и стал чемпионом UFC в легчайшем весе во второй раз. Двалишвили, владевший поясом с сентября 2024 года и проведший три успешные защиты в 2025 году, потерпел поражение.
Ян впервые завоевал титул в июле 2020 года, победив Жозе Альдо, но потерял его после дисквалификации в бою против Алджамейна Стерлинга в марте 2021 года и проиграл ему же в реванше в апреле 2022 года.
Сейчас на счету 32-летнего Яна 20 побед и пять поражений в ММА, в то время как у 34-летнего Двалишвили — 21 победа и пять поражений, причем до боя против россиянина он не проигрывал с апреля 2018 года.
