Спорт
0

Двалишвили оправдал поражение от Яна тем, что хотел устроить шоу

Мераб Двалишвили оправдал поражение от Яна тем, что хотел устроить шоу
На турнире UFC 323 грузин Мераб Двалишвили потерпел поражение от россиянина Петра Яна и лишился чемпионского титула в легчайшем весе. После боя он изъявил желание провести реванш
Мераб Двалишвили и Петр Ян
Мераб Двалишвили и Петр Ян (Фото: Ian Maule / Getty Images)

Грузинский боец Мераб Двалишвили оправдал свое поражение от россиянина Петра Яна в UFC тем, что хотел попробовать устроить шоу.

«Хочу реванш. Я должен вернуться. Сегодня я попробовал устроить шоу. Не хочу показывать скучную борьбу. Сегодня он (Ян) был в лучше форме», — сказал Двалишвили в октагоне сразу после боя.

На турнире UFC 323, прошедшем в Лас-Вегасе, Петр Ян одержал победу над Мерабом Двалишвили и стал чемпионом UFC в легчайшем весе во второй раз. Двалишвили, владевший поясом с сентября 2024 года и проведший три успешные защиты в 2025 году, потерпел поражение.

Петр Ян сенсационно победил Двалишвили и вернул чемпионский титул UFС
Спорт
Петр Ян

Ян впервые завоевал титул в июле 2020 года, победив Жозе Альдо, но потерял его после дисквалификации в бою против Алджамейна Стерлинга в марте 2021 года и проиграл ему же в реванше в апреле 2022 года.

Сейчас на счету 32-летнего Яна 20 побед и пять поражений в ММА, в то время как у 34-летнего Двалишвили — 21 победа и пять поражений, причем до боя против россиянина он не проигрывал с апреля 2018 года.

Теги
Теги
Полина Мельникова
единоборства UFC Петр Ян Мераб Двалишвили
