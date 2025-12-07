«Это жесть». Реакция звезд ММА на победу россиянина над лучшим бойцом UFС

Россиянин Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Он второй раз за карьеру завоевал титул в этом дивизионе. Что говорят о его победе — в материале «РБК Спорт»

Фото: Ian Maule / Getty Images

Российский боец Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили в бою за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. Поединок длился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Теперь на счету 32-летнего Яна 20 побед и пять поражений в смешанных единоборствах, а у Двалишвили — 21 победа и пять поражений.

Ян вернул себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе, став двукратным обладателем этого пояса. Впервые он завоевал чемпионство в июле 2020 года, победив Жозе Альдо. Однако затем последовала неудачная защита титула: в марте 2021 года Ян был дисквалифицирован в бою против Алджамейна Стерлинга за запрещенный прием, а в апреле 2022-го проиграл Стерлингу в реванше раздельным решением судей.

Эта победа сделала Яна третьим бойцом в истории легчайшего веса UFC, сумевшим вернуть себе полноценный чемпионский титул. Ранее это удавалось лишь Доминику Крузу и Ти Джею Диллашоу.

Двалишвили стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив Шона О'Мэлли в сентябре 2024 года. В 2025 году он трижды отстоял титул, одолев Умара Нурмагомедова, Шона О'Мэлли и Кори Сэндхагена. Боец стал первым в истории легчайшего дивизиона, кто трижды защитил титул за один календарный год, и лишь восьмым бойцом в истории UFC, кому это удалось. Многие эксперты считают его лучшим бойцом в истории легчайшего веса в UFC.

Что сказали бойцы

После боя Петр Ян заявил о своей радости от возможности стоять в октагоне с чемпионским поясом UFC. Он подчеркнул, что долгие тренировки и упорная подготовка привели его к этому важному моменту. Также он выразил благодарность своей команде и семье и передал привет болельщикам в России.

На вопрос о возможной трилогии с Двалишвили Ян шутливо ответил, что сейчас планирует посетить джакузи с командой, чтобы отдохнуть, а о дальнейших планах подумает позже. «Я никогда не выбирал себе соперника. Как UFC решат, так и будет. Полный газ», — сказал Ян на пресс-конференции после боя.

Мераб Двалишвили признал, что этот бой сложился не в его пользу, но пообещал вернуться сильнее. При этом грузин заявил, что хотел устроить шоу, объясняя свое поражение.

Он также выразил заинтересованность в матче-реванше с Яном. «Я должен вернуться. Сегодня я попробовал устроить шоу. Не хочу показывать скучную борьбу», — сказал Двалишвили.

Мнение экспертов

Ислам Махачев, российский чемпион UFC в полусреднем весе

«Мераб, ты один из величайших, кто когда-либо выходил в эту клетку. Петя, ты это заслужил», — написал Махачев на своей странице в X.

Умар Нурмагомедов, российский боец UFC

«Отличный зрелищный бой. Поздравления Петру. Думаю, 24 января выясним, кто следующий», — написал Нурмагомедов на своей странице в X.

Белал Мухаммад, бывший чемпион UFC в полусреднем весе

«Потрясающий бой. Ян хорош во всем, у него практически идеальная и безукоризненная техника. Победе Яна больше всего рад О’Мэлли. Но мне нужен турнир с боями по кругу между Мерабом, Умаром Нурмагомедовым и Яном», — написал Мухаммад на своей странице в X.

Винисиус Оливейра, бразильский боец, выступающий в UFC в легчайшем весе

«Ну тогда, Двалишвили, думаю, тебе лучше уйти, пока еще можешь, потому что сегодня Ян обнажил все твои недостатки, и мы их очень тщательно изучили», — написал Оливейра на своей странице в X.

Дана Уайт, глава UFC

«Это жесть», — написал Уйат в своей соцсети, выложив фото разбитого лица Двалишвили после боя.

Джастин Гейджи, бывший обладатель пояса BMF (The Baddest Motherfucker) в UFC

«Невероятное выступление Яна. Мировой класс», — написал Гейджи на своей странице в X.

Алджамейн Стерлинг, бывший чемпион UFC в легчайшем весе

«Поздравляю Яна и его команду. Они хорошо бились и внесли серьезные коррективы относительно первого боя. Не могу дождаться, чтобы посмотреть его бой с Мерабом, который планирует вернуться! Некоторые моменты выглядели немного странно, но, может быть, это заслуга Яна? Посмотрим, вылечимся и выйдем снова. Это путь бойца», — написал Стерлинг на своей странице в X.

Олег Тактаторов, первый российский чемпион UFC

«Поздравляем Петра с уверенной победой, он выиграл во всех раундах. Мераб очень сильно поплыл в первом раунде, но старался что-то делать на протяжении всех раундов. Он показал стойкость характера. Но вот что такое частые выступления? Четыре боя за 2025 год! <...> Двалишвили решил, что он хороший ударник и может победить кого угодно без эмоционального отдыха. Организм отдыхает эмоционально минимум четыре месяца. Даже если ты выигрываешь бои один за другим в первом же раунде, то сбой все равно произойдет», — приводит слова Тактарова «СЭ».

Кирилл Сидельников, российский боец ММА и бывший тяжеловес Bellator

«Надо отдать должное, что в этом бою Ян выложился на все 300%. Он полностью деклассировал Мераба. Он эту победу конкретно заслужил. Если рассматривать все раунды, единственный раунд, который, мне кажется, Петр отдал, — это первый. Он вышел хладнокровно, пару хороших ударов пропустил. Но то, что мы увидели в следующих раундах, это, конечно, совсем другое дело: он включился, прочувствовал, прощупал и, не знаю, по-моему, урона он нанес колоссально много», — сказал Сидельников «РБК Спорт».

Он подчеркнул, что Ян одержал победу благодаря своим действиям, а не из-за того, что Двалишили проводил четвертую защиту титула в текущем году.

«То, что Двалишвили провел четвертый бой за год и четыре раза вес гонял, это здесь ни при чем. Хочу всем донести, что заслуга не Мераба, а полностью Петра, из-за того, как он вышел и как подрался», — добавил он.

Рамазан Эмеев, бывший боец UFC

«Очень приятно, что Ян победил Мераба. Это наша общая победа. Петя — гигант. Ожидал, что он может выиграть этот бой. Было видно, как безумно заряжен на победу над Мерабом. Ян спал, ел и жил этим боем. Мой друг, знакомый с Петром, говорил, что в последние месяцы он нереально пахал, чтобы подготовиться. У Петра была неудачная полоса. Я боялся, что такой чемпион может закончиться. Возможно, у спада Петра были свои личные или семейные причины. Сейчас видно, что он полностью восстановился и все вложил в этот бой. Петя — очень приятный, добрый парень. Безумно рад за него», — сказал Эмеев в беседе с корреспондентом Sport24.

По мнению Эмеева, между Петром Яном и Мерабом Двалишвили состоится реванш. «UFC Мераб интересен, он делает зрелищные бои. Сам Петр тоже в топовой форме, он вошел в свое русло. Сейчас он своего не отпустит, как это было в бою со Стерлингом», — добавил он.

Николай Клименко, глава RCC

«Мы увидели возвращение настоящего чемпиона. Это долгая, упорная работа. Видно, что Петя просто поймал кураж. По мне, он забрал все раунды. Возможно, там один‑два раунда можно еще спорно как‑то оценить. Но я считаю, здесь мы увидели полное доминирование в стойке, в борьбе. Стоячие нокдауны. То есть это реально Петя 2.0. Лучшая его форма. Я очень рад, что он вернулся с такой уверенной победой над непобедимым чемпионом. И после таких побед он уже заслуживает, мне кажется, войти в зал славы UFC. Это огромная победа России, Петра и всей команды «Архангел Михаил». Очень рад, поздравляю его, — сказал Клименко «Матч ТВ».

Джефф Монсон, экс-боец UFC

«Это победа для всей России. Петр деклассировал соперника, не дал ему ничего сделать в борьбе. Он вышел на бой с флагом России, эту победу увидел весь мир. Ян — боец высочайшего уровня, абсолютно заслуженно, что он лучший в мире», — сказал Монсон ТАСС.

Евгений Гончаров, экс-чемпион АСА в тяжелом весе

«Первые эмоции, которые остались после поединка Петра, — удивление. В таких больших боях не бывает случайностей. Была проделана огромная работа Яном. Его победу определили несколько факторов. Самый ключевой — целеустремленность Петра, его тренировочный лагерь и настрой забрать титул и стать чемпионом. Завоевать титул всегда легче, чем защитить его. Была также переоценка своих сил и недооценка возможностей Яна со стороны Двалишвили», — сказал Гончаров MMA.Metaratings.ru

Гончаров заявил, что Двалишвили хорошо начал в первом раунде, но борьба не получалась у него, после чего он запаниковал. «В стойке Ян явно лучше, чем Двалишвили. Бой всегда делают двое. Мераб сегодня давал работать Петру, не был похож сам на себя. Ни в коем случае не умаляю заслуг Яна, но Двалишвили сегодня был явно не свежий», — добавил он.