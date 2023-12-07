Надаль: «Есть вероятность, что я сыграю только полгода»

Надаль допустил, что может досрочно завершить сезон и карьеру в 2024 году

Рафаэль Надаль не играл с января из-за травмы бедра и планирует вернуться в теннис на турнире в Брисбене. При этом испанец признал, что пока не уверен в том, сколько сможет еще играть

Рафаэль Надаль (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Испанец Рафаэль Надаль допустил, что может не доиграть предстоящий сезон по состоянию здоровья. Слова теннисиста приводит Sport.es.

Надаль не играл с января, когда получил травму бедра на Australian Open. Восстановление теннисиста затянулось. Испанец ранее сообщил, что вернется на корт в австралийском Брисбене в январе 2024 года.

«Без сомнения, есть много вариантов, что это будет мой последний год. Есть вероятность, что я сыграю только полгода или целый год. Я не могу сейчас ответить на эти вопросы, я могу только сказать, что снова буду играть», — сказал Надаль.

Теннисист отметил, что не хочет стать заложником собственных слов и ставить себе дедлайны, поскольку не может гарантировать их на 100%.

В мае Надаль допускал, что 2024 год станет последним в его карьере.

На счету испанца 22 победы на турнирах «Большого шлема», в том числе рекордные 14 титулов на «Ролан Гаррос».