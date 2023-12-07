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Спорт ,  
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Российская теннисистка совершила самый большой рывок в рейтинге за год

Россиянка Мирра Андреева совершила самый большой скачок в рейтинге WTA за год
В ноябре прошлого года Мирра Андреева занимала 405-е место в мировом рейтинге, а к концу этого сезона попала в топ-50. У мужчин рывок на 504 позиции совершил американец Алекс Микельсен
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Россиянка Мирра Андреева стала лидером женского тенниса по прогрессу в мировом рейтинге за год. С ноября 2022 года, когда она занимала 405-е место в Женской теннисной ассоциации (WTA), Андреева поднялась на 46-е место.

В последней версии рейтинга WTA Андреева, самый молодой игрок в топ-100, заняла 56-ю строчку. В апреле ей исполнилось 16 лет. В завершившемся сезоне она дошла до третьего круга «Ролан Гаррос» и четвертого раунда Уимблдона. Андреева стала одной из претенденток на приз лучшему новичку года.

Как пишет Tennis.сom, также в число совершивших самый большой скачок теннисисток вошли китаянка Ван Яфань (+321) и россиянка Анастасия Павлюченкова (+308).

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У мужчин 19-летний американец Алекс Микельсен за год поднялся сразу на 504 строчки — с 601-го на 97-е место. В десятке лучших рывков также россиянин Александр Шевченко (+107), который теперь входит в топ-50 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Мирра Андреева

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