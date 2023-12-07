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Спорт ,  
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В США построят площадку для уличного хоккея имени Овечкина

В НХЛ решили построить спортплощадку имени Александра Овечкина
Место для будущей площадки, на которой можно будет круглый год играть в уличный хоккей с мячом, еще не выбрано. Ее строительство профинансируют благодаря аукциону памятных вещей с празднования 802-й шайбы Овечкина
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters)

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» и его капитан Александр Овечкин, а также Monumental Sports and Entertainment Foundation объявили об аукционе Gr802, на который будут выставлены вещи с празднования 802-й шайбы россиянина в НХЛ, благодаря которой он опередил Горди Хоу и вышел на второе место в списке лучших снайперов лиги.

Вырученные средства пойдут на строительство площадки для игры в уличный хоккей с мячом (ball hockey), которую назовут в честь Овечкина. Она будет расположена в Вирджинии, Мэриленде или Вашингтоне.

«Никогда не знаешь, может быть, там мы найдем нового Никласа Бэкстрема или Ти Джея Оши», — сказал Овечкин.

На аукцион выставят 26 тренировочных джерси игроков «Вашингтона», именные таблички и шайбы с автографами.

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На счету 38-летнего Овечкина, который играет в НХЛ с 2005 года, 827 голов и 672 передачи в 1369 матчах. В 2018 году Овечкин выиграл с «Вашингтоном» Кубок Стэнли.

В сентябре стало известно, что в московском районе Хорошево-Мневники построят Международную хоккейную академию имени Овечкина.

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Уличный хоккей с мячом (ball hockey) — игра пять на пять в хоккейной коробке без льда по правилам, почти идентичным хоккею с шайбой.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Александр Овечкин

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