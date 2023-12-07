Кучеров оценил свою игру фразой «стараюсь быть как Овечкин»

Никита Кучеров возглавляет списки лучших бомбардиров и ассистентов лиги. Он заявил, что просто старается помочь команде выиграть и забивает, когда получает такой шанс

Никита Кучеров (Фото: Eric Bolte / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после победы команды в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:1) заявил, что пытается играть, как Александр Овечкин. Интервью с форвардом опубликовано на сайте клуба НХЛ.

Кучеров записал на свой счет гол и передачу, продлив результативную серию до 11 игр (рекорд клуба по серии с голевыми пасами), а также побив рекорд лиги по очкам в первых 26 матчах сезона среди крайних нападающих.

«Просто пытаюсь помочь команде победить, выполняю установку на матч, играю ответственно, а когда у меня появляется шанс — забиваю, — сказал Кучеров. — Пытаюсь быть как Ови».

Кучеров возглавляет список лучших бомбардиров (44 очка) и ассистентов лиги (27 передач).

У Овечкина, второго в истории снайпера НХЛ, 827 голов за карьеру в регулярных чемпионатах лиги, но в этом сезоне он набрал только 14 очков (5+9) в 22 матчах.