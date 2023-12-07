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Спорт ,  
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Одиннадцать россиянок заявились на Australian Open

Одиннадцать российских теннисисток заявились на Australian Open
Турнир стартует в Мельбурне 14 января. В женском разряде в заявку попали 11 россиянок, в мужском — семь российских теннисистов. В прошлом году лучше всех на турнире выступил Карен Хачанов, который дошел до полуфинала
Фото: Lintao Zhang/Getty Images
Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Восемнадцать россиян выступят в основной сетке первого турнира «Большого шлема» следующего сезона — Australian Open, который пройдет в Мельбурне с 14 по 28 января, сообщается на сайте турнира.

В женском одиночном разряде выступят 11 россиянок: Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Элина Аванесян, Анна Калинская, Диана Шнайдер.

В мужском разряде сыграют семь россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Александр Шевченко и Павел Котов.

Также кто-то из россиян может пробиться в основную сетку через квалификацию.

На предстоящем турнире ожидается возвращение в теннис испанца Рафаэля Надаля, немки Ангелики Кербер и японки Наоми Осаки.

В прошлом году победителями турнира стали серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко. Россиянки смогли дойти только до третьего круга (Александрова и сменившая гражданство по ходу сезона Варвара Грачева). У мужчин лучше всех выступил Хачанов: он дошел до полуфинала и проиграл греку Стефаносу Циципасу.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Дарья Касаткина Анастасия Павлюченкова Мирра Андреева Вероника Кудерметова Даниил Медведев Карен Хачанов Андрей Рублев Australian Open

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