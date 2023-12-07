В Италии запросили два года дисквалификации для экс-ученика Тутберидзе Грассля

Бывшего ученика Тутберидзе предложили дисквалифицировать на два года

Даниэль Грассль прошлой зимой перешел в группу Этери Тутберидзе, но в сентябре вернулся в Италию. За это время у фигуриста трижды была неверная информация о местонахождении, необходимая для допинг-тестирования

Даниэль Грассль (Фото: Catherine Ivill / Getty Images)

Антидопинговая прокуратура Италии запросила двухлетнюю дисквалификацию для вице-чемпиона Европы по фигурному катанию Даниэля Грассля за пропуск трех допинг-тестов. Об этом сообщает ANSA.

Наличие трех «флажков» за 12 месяцев в системе ADAMS, где спортсмены указывают свое местонахождение для доступа допинг-офицеров, может повлечь отстранение до двух лет.

Грассль с начала года занимался в группе Этери Тутберидзе, а в сентябре сообщил, что решил вернуться в Италию. Позднее стало известно, что Национальная антидопинговая организация Италии обвинила 21-летнего фигуриста в пропуске трех допинг-тестов и запросила у него объяснение.

Грассль является серебряным призером чемпионата Европы 2022 года, на котором он уступил россиянину Марку Кондратюку.

В сезоне 2022/23 Грассль стал шестым на чемпионате Европы и 12-м на чемпионате мира.