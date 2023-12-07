Кучеров побил два рекорда в матче НХЛ

Кучеров побил два рекорда в матче НХЛ

Кучеров отметился голом и передачей в матче с «Питтсбургом»

Никита Кучеров (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Питтсбург Пингвинз» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У хозяев шайбы забросили Энтони Сирелли (шестая минута), Никита Кучеров (29), Таннер Жанно (38), в составе гостей гол на счету Джейка Гюнтцеля (60).

Кучеров также отметился голевым пасом. Он побил рекорд клуба по самой продолжительной серии матчей с результативными передачами — 11.

Кучеров продолжает лидировать в списке бомбардиров регулярного чемпионата с 44 очками (17 шайб и 27 передач) в 26 играх. Он побил рекорд НХЛ в XXI веке по количеству очков в 26 стартовых матчах сезона среди крайних нападающих.

Кучеров был признан третьей звездой игрового дня.