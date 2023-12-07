Родной клуб Пеле вылетел из элитной лиги и вызвал беспорядки в Бразилии

Бразильскому «Сантосу» не хватило одного очка, чтобы сохранить место в элитном дивизионе национального первенства. Клуб впервые в своей 111-летней истории вылетел из элитной лиги чемпионата Бразилии

Фото: Фото (ФК Форталеза)

«Сантос» проиграл «Форталезе» на домашнем стадионе в матче заключительного 38‑го тура бразильской Серии А — высшего дивизиона национального первенства.

Матч завершился со счетом 1:2, и «Сантос» впервые в своей 111-летней истории вылетел из элитной лиги чемпионата Бразилии. При этом клуб пропустил решающий мяч на шестой добавленной ко второму тайму минуте. Всего по итогам чемпионата команда набрала 43 очка и заняла 17-е место в турнирной таблице. У «Байи», которая опередила «Сантос», — 44 очка.

Издание G1 передает, что местные фанаты устроили беспорядки после вылета местной команды. Издание отмечает, что сожжены шесть автобусов, шесть автомобилей и машина скорой помощи. Полицейские применили светошумовые гранаты и перцовый газ, чтобы сдержать болельщиков, а также усилили меры безопасности в районе Вила-Бельмиро — рядом со стадионом «Сантоса».

«Сантос» является родным клубом Пеле, который умер в конце 2022 года. Трехкратный чемпион мира провел в этом клубе большую часть карьеры, выступая за него с 1956 по 1974 год. Он до сих пор является единственным трехкратным чемпионом мира в качестве футболиста.

По итогам завершившегося сезона победителем бразильского первенства стал «Палмейрас», «Гремио» занял второе место, третье — «Атлетико Минейро».