Спорт⁠,
Россияне завоевали медаль на ЧМ по прыжкам на батуте впервые с 2021 года

Российские спортсмены стали третьими в двойном минитрампе
Фото: Федерация гимнастики России
Фото: Федерация гимнастики России

Российские спортсмены завоевали первую награду на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проходит в испанской Памплоне.

Россияне стали третьими в командных соревнованиях в дисциплине «двойной минитрамп». Дмитрий Нартов, Кирилл Пантелеев, Михаил Заломин и Михаил Юрьев набрали в финале 16 очков.

Победу одержала сборная США (23 очка), вторыми стали австралийцы (18).

Турнир в Памплоне продлится до 9 ноября. Российские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.

Последний раз российские батутисты участвовали в чемпионате мира в 2021 году в Баку, где заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав пять золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.

Иван Витченко Иван Витченко
прыжки на батуте
