Футбольный «Зенит» впервые за 16 лет выиграл молодежный чемпионат России
Футболисты петербургского «Зенита» стали чемпионами Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Команда Александра Селенкова завоевала золотые медали МФЛ досрочно. В 29-м туре петербургский клуб в Казани обыграл «Рубин» со счетом 3:2 и оторвался от соперников в турнирной таблице на недосягаемое расстояние.
На счету «Зенита» 67 очков, вторым идет «Краснодар» (64), который не сможет обойти петербургский клуб по дополнительным показателям.
«Зенит» во второй раз в своей истории и впервые с 2009 года выиграл молодежный чемпионат России.
В прошлом сезоне чемпионом стал московский ЦСКА.
