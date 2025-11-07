 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Футбольный «Зенит» впервые за 16 лет выиграл молодежный чемпионат России

Команда Александра Селенкова завоевала золотые медали Молодежной футбольной лиги за тур до финиша
Фото: телеграм-канал молодежной команды «Зенита»
Фото: телеграм-канал молодежной команды «Зенита»

Футболисты петербургского «Зенита» стали чемпионами Молодежной футбольной лиги (МФЛ).

Команда Александра Селенкова завоевала золотые медали МФЛ досрочно. В 29-м туре петербургский клуб в Казани обыграл «Рубин» со счетом 3:2 и оторвался от соперников в турнирной таблице на недосягаемое расстояние.

На счету «Зенита» 67 очков, вторым идет «Краснодар» (64), который не сможет обойти петербургский клуб по дополнительным показателям.

«Зенит» во второй раз в своей истории и впервые с 2009 года выиграл молодежный чемпионат России.

В прошлом сезоне чемпионом стал московский ЦСКА.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит
