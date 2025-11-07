РФС пожизненно отстранил экс-инвестора «Химок» Туфана Садыгова
Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) РФС пожизненно запретил бизнесмену Туфану Садыгову осуществлять любую связанную с футболом деятельность. Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
«За неисполнение более шести месяцев финансовых обязательств перед ФИФА пожизненно запретить Садыгову осуществлять любую связанную с футболом деятельность. За совершение Садыговым, имевшим возможность определять финансовую политику «Химок», недобросовестных и неразумных действий, которые повлекли утрату профессионального статуса по неспортивным причинам», — цитирует Григорьянц «Матч ТВ».
Садыгов имеет право обжаловать решение в апелляционном комитете РФС.
Кроме того, КДК отстранил от футбольной деятельности экс‑гендиректора подмосковных «Химок» Николая Оленева на два года, а другого бывшего генерального директора клуба Дмитрия Брехова — на два года и один год условно. Они были наказаны «за совершение руководством неразумных действий, которые привели к утрате профессионального статуса по неспортивным причинам».
Ранее в комментарии «СЭ» Садыгов просил называть себя «бизнесменом, имеющим отношение к «Химкам». Издание уточняло, что фактически Садыгов был главным источником финансирования клуба и принимал все ключевые решения в нем.
Арбитражный суд Московской области в сентябре признал «Химки» банкротом, задолженность клуба перед налоговыми службами составляет около 450 млн руб. Григорьянц уточнил, что сейчас суммарный общий долг «Химок» составляет более 1 млрд руб.
Прошлый сезон «Химки» завершили на 12-м месте в РПЛ, но РФС отказал клубу в допуске на сезон 2024/25 из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования.
