РФС пожизненно отстранил экс-инвестора «Химок» Туфана Садыгова

КДК РФС принял решение пожизненно запретить бизнесмену заниматься связанной с футболом деятельностью. Бывшее руководство «Химок» наказано за то, что была допущена утрата клубом профессионального статуса

Фото: egov-buryatia.ru

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) РФС пожизненно запретил бизнесмену Туфану Садыгову осуществлять любую связанную с футболом деятельность. Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«За неисполнение более шести месяцев финансовых обязательств перед ФИФА пожизненно запретить Садыгову осуществлять любую связанную с футболом деятельность. За совершение Садыговым, имевшим возможность определять финансовую политику «Химок», недобросовестных и неразумных действий, которые повлекли утрату профессионального статуса по неспортивным причинам», — цитирует Григорьянц «Матч ТВ».

Садыгов имеет право обжаловать решение в апелляционном комитете РФС.

Кроме того, КДК отстранил от футбольной деятельности экс‑гендиректора подмосковных «Химок» Николая Оленева на два года, а другого бывшего генерального директора клуба Дмитрия Брехова — на два года и один год условно. Они были наказаны «за совершение руководством неразумных действий, которые привели к утрате профессионального статуса по неспортивным причинам».

Ранее в комментарии «СЭ» Садыгов просил называть себя «бизнесменом, имеющим отношение к «Химкам». Издание уточняло, что фактически Садыгов был главным источником финансирования клуба и принимал все ключевые решения в нем.

Арбитражный суд Московской области в сентябре признал «Химки» банкротом, задолженность клуба перед налоговыми службами составляет около 450 млн руб. Григорьянц уточнил, что сейчас суммарный общий долг «Химок» составляет более 1 млрд руб.

Прошлый сезон «Химки» завершили на 12-м месте в РПЛ, но РФС отказал клубу в допуске на сезон 2024/25 из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования.