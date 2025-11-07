 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,5 x 3,15 2 2,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,85 x 3,25 2 2,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,45 x 3,35 2 2,15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,65 x 3,55 2 2,55 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,5 x 4,05 2 7,2 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

РФС пожизненно отстранил экс-инвестора «Химок» Туфана Садыгова

КДК РФС принял решение пожизненно запретить бизнесмену заниматься связанной с футболом деятельностью. Бывшее руководство «Химок» наказано за то, что была допущена утрата клубом профессионального статуса
Фото: egov-buryatia.ru
Фото: egov-buryatia.ru

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) РФС пожизненно запретил бизнесмену Туфану Садыгову осуществлять любую связанную с футболом деятельность. Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«За неисполнение более шести месяцев финансовых обязательств перед ФИФА пожизненно запретить Садыгову осуществлять любую связанную с футболом деятельность. За совершение Садыговым, имевшим возможность определять финансовую политику «Химок», недобросовестных и неразумных действий, которые повлекли утрату профессионального статуса по неспортивным причинам», — цитирует Григорьянц «Матч ТВ».

Садыгов имеет право обжаловать решение в апелляционном комитете РФС.

Кроме того, КДК отстранил от футбольной деятельности экс‑гендиректора подмосковных «Химок» Николая Оленева на два года, а другого бывшего генерального директора клуба Дмитрия Брехова — на два года и один год условно. Они были наказаны «за совершение руководством неразумных действий, которые привели к утрате профессионального статуса по неспортивным причинам».

Ранее в комментарии «СЭ» Садыгов просил называть себя «бизнесменом, имеющим отношение к «Химкам». Издание уточняло, что фактически Садыгов был главным источником финансирования клуба и принимал все ключевые решения в нем.

Арбитражный суд Московской области в сентябре признал «Химки» банкротом, задолженность клуба перед налоговыми службами составляет около 450 млн руб. Григорьянц уточнил, что сейчас суммарный общий долг «Химок» составляет более 1 млрд руб.

Прошлый сезон «Химки» завершили на 12-м месте в РПЛ, но РФС отказал клубу в допуске на сезон 2024/25 из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол КДК Российский футбольный союз (РФС) Туфан Садыгов ФК Химки
Материалы по теме
Футбольные «Химки» признали банкротом
Спорт
Турецкий клуб сообщил об уходе Сергея Юрана
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Лукашенко заявил о планах развивать производство двигателей в Белоруссии Общество, 17:15
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Суд арестовал одного из обвиняемых в убийстве криптоинвестора Новака Политика, 17:12
Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Серии А Спорт, 17:09
Минюст признал иноагентом петербургского акциониста Павла Крисевича Политика, 17:06
Трех пострадавших при крушении вертолета в Дагестане госпитализировали Общество, 17:00
Криптомошенника Новака с женой убили в ОАЭ. Что известно о его бизнесе Политика, 16:59
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Росавиация раскрыла владельца упавшего в Дагестане вертолета Общество, 16:58
Кто такие резервисты: понятие, статус и обязанности в российской армии База знаний, 16:55
WhatApp позволит использовать никнеймы вместо номеров телефонов Общество, 16:55
РПЛ признала поле в Самаре пригодным для матча «Крылья» — «Зенит» Спорт, 16:39
СБУ заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину Политика, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Умер бывший гендиректор Renault Луи Швейцер Общество, 16:31