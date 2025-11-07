 Перейти к основному контенту
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,6 x 3,15 2 2,18 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,85 x 3,25 2 2,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,45 x 3,35 2 2,15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,65 x 3,55 2 2,55 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,5 x 4,1 2 7,2 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Вратарь «Сент-Луиса» объяснил, почему хотел забрать 900-ю шайбу Овечкина

Биннингтон объяснил, почему пытался «украсть» 900-ю шайбу Овечкина в НХЛ
Джордан Биннингтон пытался спрятать шайбу после гола. По словам голкипера, он намеревался в любом случае потом вернуть ее россиянину
Джордан Биннингтон
Джордан Биннингтон (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Канадский голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, которому Александр Овечкин забил свой 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, объяснил, почему хотел оставить себе эту шайбу.

Овечкин накануне отличился на 23-й минуте матча, его гол стал победным, «Вашингтон Кэпиталз» в итоге выиграл со счетом 6:1. Биннингтон спрятал заброшенную россиянином шайбу под амуницию, пока «Вашингтон» отмечал взятие ворот. Шайбу у голкипера в итоге забрал линейный судья Мишель Кормье.

«Я считал, что, по сути, сделал голевую передачу, потеряв шайбу. Поэтому не думал, что он будет против поделиться, но я был твердо намерен потом отдать ему эту шайбу», — цитирует Биннингтона Sportsnet.

Овечкин известен тем, что коллекционирует памятные вещи, связанные с его хоккейными достижениями.

Биннингтон — обладатель Кубка Стэнли 2019 года, победитель Турнира четырех наций 2025 года в составе сборной Канады.

Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Сент-Луис Блюз
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
