Вратарь «Сент-Луиса» объяснил, почему хотел забрать 900-ю шайбу Овечкина

Биннингтон объяснил, почему пытался «украсть» 900-ю шайбу Овечкина в НХЛ

Джордан Биннингтон пытался спрятать шайбу после гола. По словам голкипера, он намеревался в любом случае потом вернуть ее россиянину

Джордан Биннингтон (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Канадский голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, которому Александр Овечкин забил свой 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, объяснил, почему хотел оставить себе эту шайбу.

Овечкин накануне отличился на 23-й минуте матча, его гол стал победным, «Вашингтон Кэпиталз» в итоге выиграл со счетом 6:1. Биннингтон спрятал заброшенную россиянином шайбу под амуницию, пока «Вашингтон» отмечал взятие ворот. Шайбу у голкипера в итоге забрал линейный судья Мишель Кормье.

«Я считал, что, по сути, сделал голевую передачу, потеряв шайбу. Поэтому не думал, что он будет против поделиться, но я был твердо намерен потом отдать ему эту шайбу», — цитирует Биннингтона Sportsnet.

Овечкин известен тем, что коллекционирует памятные вещи, связанные с его хоккейными достижениями.

Биннингтон — обладатель Кубка Стэнли 2019 года, победитель Турнира четырех наций 2025 года в составе сборной Канады.