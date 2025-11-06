 Перейти к основному контенту

Канадский голкипер пытался оставить себе 900-ю шайбу Овечкина

Канадский голкипер «Сент-Луиса» пытался оставить себе 900-ю шайбу Овечкина
Вратарь «Сент-Луиса» спрятал в амуницию шайбу, которая оказалась для Овечкина 900-й в «регулярках» НХЛ. Однако лайнсмен попросил канадца вернуть шайбу и отдал ее Овечкину
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Канадский голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, которому Александр Овечкин забил свой 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, спрятал шайбу под амуницию, пока «Вашингтон Кэпиталз» отмечал взятие ворот, пишет The Hockey News.

Эпизод попал в трансляцию.

Овечкин отличился на 23-й минуте матча, его гол стал победным, «Вашингтон» в итоге выиграл со счетом 6:1.

Шайбу у Биннингтона забрал линейный судья Мишель Кормье.

Овечкин известен тем, что коллекционирует памятные вещи, связанные с его хоккейными достижениями.

40-летний нападающий является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России (2008, 2012 и 2014 годы), в 2018-м он выиграл с «Вашингтоном» Кубок Стэнли, а в прошлом сезоне побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в «регулярках» НХЛ за карьеру.

Биннингтон — обладатель Кубка Стэнли 2019 года, победитель Турнира четырех наций 2025 года в составе сборной Канады.

Анна Сатдинова
НХЛ Александр Овечкин Сент-Луис Блюз
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
