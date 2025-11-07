 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Карпин назвал окончательный состав сборной России на матчи с Перу и Чили

Стал известен окончательный состав сборной России на матчи с Перу и Чили
Впервые в сборную вызваны голкиперы Максим Бориско и Виталий Гудиев. Матч с Перу пройдет 12 ноября в Санкт-Петербурге, с Чили — 15 ноября в Сочи
Игроки сборной России
Игроки сборной России (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Тренерский штаб сборной России назвал окончательный состав из 30 футболистов на товарищеские матчи с командами Перу и Чили. Об этом сообщается на сайте РФС.

Впервые в национальную команду вызваны голкиперы Максим Бориско («Балтика») и Виталий Гудиев («Акрон»).

Есть в списке и форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин, который не так давно восстановился после серьезной травмы колена. Он последний раз играл за сборную в ноябре 2024 года.

Фото: РПЛ
Фото: РПЛ

Из выступающих за границей россиян в состав вошли вратарь Матвей Сафонов (ПСЖ), полузащитники Алексей Миранчук («Атланта») и Александр Головин («Монако»). Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), который был в расширенном списке, в окончательный не попал.

Матч с командой Перу пройдет 12 ноября в Санкт-Петербурге, с Чили — 15 ноября в Сочи.

По словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, каких-либо кадровых экспериментов и неожиданностей не будет. «Нам предстоят два домашних матча — в Санкт-Петербурге и Сочи, — но времени на подготовку к ним совсем немного. В выходные еще предстоит последний перед паузой тур чемпионата. Желаю всем сборникам хорошо провести эти игры, но главное — обойтись без травм и повреждений», — сказал тренер.

Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине, и проводит только товарищеские матчи.

В октябрьскую паузу россияне обыграли команды Ирана (2:1) и Боливии (3:0). Головин эти матчи пропустил из-за травмы.

Иван Витченко
Футбол сборная России по футболу Валерий Карпин
Валерий Карпин фото
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
