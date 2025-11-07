Осужденную за мошенничество биатлонистку Симон отстранили на месяц
Дисциплинарный комитет Федерации лыжного спорта Франции (FFS) дисквалифицировал на полгода лидера сборной страны по биатлону Жюлью Симон, которая ранее получила условный срок по делу о мошенничестве. Об этом сообщается на сайте FFS.
Санкция вступает в силу 7 ноября, при этом из шести месяцев дисквалификации пять будут условными. Так что 29-летняя спортсменка пропустит только первый этап Кубка мира, который пройдет с 29 ноября до 7 декабря в шведском Эстерсунде. Кроме того, Симон оштрафовали на €30 тыс., в том числе на €15 тыс. условно.
Начать сезон на уровне Кубка мира биатлонистка сможет на этапе в австрийском Хохфильцене (с 12 по 14 декабря). Она также сможет участвовать в Олимпийских играх 2026 года. До этого спортсменка выполнила все необходимые критерии внутреннего отбора.
В октябре Симон приговорили к трем месяцам условного тюремного заключения за мошенничество с банковской картой. Спортсменку обвиняли в использовании не принадлежащих ей банковских карт для совершения покупок в интернете. Среди пострадавших оказалась партнерша Симон по сборной Жюстин Бреза-Буше. Сама спортсменка отрицала все обвинения, заявив о краже личных данных.
Симон — серебряный призер Олимпиады в Пекине в смешанной эстафете, десятикратная чемпионка мира и обладательница трех бронзовых наград мировых первенств. В сезоне 2022/23 выиграла общий зачет Кубка мира, став первой за 18 лет француженкой, кому удалось это сделать. В прошлом сезоне в общем зачете Кубка мира она была третьей.
