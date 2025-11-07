Осужденную за мошенничество биатлонистку Симон отстранили на месяц

Десятикратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр отстранена на полгода, в том числе на пять месяцев условно. Она пропустит первый этап Кубка мира нового сезона

Жюлья Симон (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Дисциплинарный комитет Федерации лыжного спорта Франции (FFS) дисквалифицировал на полгода лидера сборной страны по биатлону Жюлью Симон, которая ранее получила условный срок по делу о мошенничестве. Об этом сообщается на сайте FFS.

Санкция вступает в силу 7 ноября, при этом из шести месяцев дисквалификации пять будут условными. Так что 29-летняя спортсменка пропустит только первый этап Кубка мира, который пройдет с 29 ноября до 7 декабря в шведском Эстерсунде. Кроме того, Симон оштрафовали на €30 тыс., в том числе на €15 тыс. условно.

Начать сезон на уровне Кубка мира биатлонистка сможет на этапе в австрийском Хохфильцене (с 12 по 14 декабря). Она также сможет участвовать в Олимпийских играх 2026 года. До этого спортсменка выполнила все необходимые критерии внутреннего отбора.

В октябре Симон приговорили к трем месяцам условного тюремного заключения за мошенничество с банковской картой. Спортсменку обвиняли в использовании не принадлежащих ей банковских карт для совершения покупок в интернете. Среди пострадавших оказалась партнерша Симон по сборной Жюстин Бреза-Буше. Сама спортсменка отрицала все обвинения, заявив о краже личных данных.

Симон — серебряный призер Олимпиады в Пекине в смешанной эстафете, десятикратная чемпионка мира и обладательница трех бронзовых наград мировых первенств. В сезоне 2022/23 выиграла общий зачет Кубка мира, став первой за 18 лет француженкой, кому удалось это сделать. В прошлом сезоне в общем зачете Кубка мира она была третьей.