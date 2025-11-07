В Турции выдали ордера на арест 17 футбольных судей по делу о ставках

В начале ноября Федерация футбола Турции отстранила 149 арбитров на различные сроки за то, что они делали ставки на матчи

Турецкая прокуратура выдала ордера на арест 21 подозреваемого, включая 17 футбольных судей и неназванного президента клуба Суперлиги, в рамках расследования дела о ставках. Об этом сообщает Assocaited Press.

По данным Главной прокуратуры Стамбула, по меньшей мере 18 подозреваемых были задержаны в ходе скоординированных утренних рейдов в Стамбуле и 11 других провинциях. 17 судей, имена которых указаны только по инициалам, подозреваются в «злоупотреблении должностными полномочиями» и «влиянии на исход матча».

В начале ноября Федерация футбола Турции (TFF) объявила, что отстранила 149 арбитров на различные сроки за то, что они делали ставки на матчи. Срок дисквалификаций составил от восьми до 12 месяцев. Расследование TFF выявило, что большинство из действующих арбитров имели букмекерские счета для ставок.

Глава TFF Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что в турецком футболе «наблюдается моральный кризис». Он отметил, что некоторые судьи сделали «ошеломляющее количество ставок». Один арбитр сделал 18 227 ставок, 42 судьи — более чем на 1 тыс. футбольных матчей каждый.