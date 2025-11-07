 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,8 x 3,2 2 2,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,85 x 3,25 2 2,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,45 x 3,3 2 2,17 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,75 x 3,55 2 2,45 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,5 x 4,1 2 7,1 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

В Турции выдали ордера на арест 17 футбольных судей по делу о ставках

В начале ноября Федерация футбола Турции отстранила 149 арбитров на различные сроки за то, что они делали ставки на матчи
Фото: Simon Belcher / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Simon Belcher / imageBROKER.com / Global Look Press

Турецкая прокуратура выдала ордера на арест 21 подозреваемого, включая 17 футбольных судей и неназванного президента клуба Суперлиги, в рамках расследования дела о ставках. Об этом сообщает Assocaited Press.

По данным Главной прокуратуры Стамбула, по меньшей мере 18 подозреваемых были задержаны в ходе скоординированных утренних рейдов в Стамбуле и 11 других провинциях. 17 судей, имена которых указаны только по инициалам, подозреваются в «злоупотреблении должностными полномочиями» и «влиянии на исход матча».

В начале ноября Федерация футбола Турции (TFF) объявила, что отстранила 149 арбитров на различные сроки за то, что они делали ставки на матчи. Срок дисквалификаций составил от восьми до 12 месяцев. Расследование TFF выявило, что большинство из действующих арбитров имели букмекерские счета для ставок.

Глава TFF Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что в турецком футболе «наблюдается моральный кризис». Он отметил, что некоторые судьи сделали «ошеломляющее количество ставок». Один арбитр сделал 18 227 ставок, 42 судьи — более чем на 1 тыс. футбольных матчей каждый.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Турция футбольные арбитры ставки на спорт
Материалы по теме
В Турции отстранили 149 футбольных судей за ставки
Спорт
Как новые налоги повлияют на букмекерский рынок
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Топ-менеджеры 60+ нужны все меньше: как зумеры свергают авторитеты Образование, 11:04
СК завел дело за осквернение герба России из-за разорванного паспорта Общество, 11:03
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
Российского хоккеиста признали первой звездой дня в НХЛ Спорт, 11:00
Шойгу предложил построить новый город в Сибири Политика, 11:00
На Украине заявили о «позитивных» переговорах с США о покупке Tomahawk Политика, 10:52
В торговом центре в ЛНР произошел пожар в результате атаки БПЛА Политика, 10:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Умная реклама вытесняет ТВ-рекламу: как она работаетПодписка на РБК, 10:48
Пассажир парома, который не пустили в Сочи, рассказал о ночи в море Общество, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
В Турции выдали ордера на арест 17 футбольных судей по делу о ставках Спорт, 10:36
ФСБ задержала россиянина, передавшего блогеру из Украины данные о военных Общество, 10:34
«В Корее все выгребли». Как подорожали автомобили мощностью до 160 л.с. Авто, 10:33
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30