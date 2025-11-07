Овечкин сделал две передачи в матче против клуба Малкина в НХЛ

Овечкин сделал две передачи в матче против «Питтсбурга» Малкина в НХЛ

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Питтсбург Пингвинз» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:3.

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отличились Сидни Кросби (3-я и 12-я минуты), Энтони Манта (23), Брайан Раст (52) и Коннор Девар (58). У «Вашингтона» отметились Дилан Строум (30), Расмус Сандин (35) и Том Уилсон (40).

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя передачами в эпизодах с двумя первыми голами команды.

Овечкин в ночь на 6 ноября достиг отметки в 900 голов в карьере в чемпионатах НХЛ. В честь россиянина в ходе первого периода на медиакубе домашней арены «Питтсбурга» было воспроизведено поздравительное видео.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился голевой передачей на победную шайбу. 39-летний россиянин с 17 передачами делит первое место в списке лучших ассистентов нынешнего сезона с Коннором Макдэвидом («Эдмонтон Ойлерз»).

Овечкин в нынешнем сезоне набрал 10 очков, забросив три шайбы и сделав семь передач в 14 матчах. Всего на счету Малкина в нынешнем регулярном чемпионате три гола и 17 передач в 15 играх — он первым из россиян достиг отметки в 20 очков в сезоне 2025/26.

«Вашингтон» набрал 15 очков в 14 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Питтсбург», на счету которого 20 очков после 15 игр, занимает второе место в Столичном дивизионе.