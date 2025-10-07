Теннисист из Монако впервые в истории вышел в 1/4 финала «Мастерс»
Представитель Монако Валентен Вашеро вышел в 1/4 финала турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае.
В четвертом круге 26-летний Вашеро, который пробился в основную сетку через квалификацию, обыграл голландца Таллона Грикспора, 31-ю ракетку мира, со счетом 4:6, 7:6 (7:1), 6:4.
Вашеро стал первым в истории теннисистом из Монако, кому удалось пробиться в 1/4 финала турнира «Мастерс».
Следующим соперником Вашеро, который занимает 204-е место в мировом рейтинге, будет датчанин Хольгер Руне (11-й номер рейтинга ATP).
Турнир в Шанхае с призовым фондом более $9,19 млн завершится 12 октября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.
