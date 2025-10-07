Чемпион Европы Жорди Альба объявил о завершении карьеры

Защитник, который выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», с 2023 года выступает за «Интер Майами». 36-летний футболист завершит карьеру по окончании сезона MLS

Жорди Альба (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Чемпион Европы в составе сборной Испании Жорди Альба, который сейчас выступает за «Интер Майами», объявил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что завершит карьеру в конце сезона MLS.

«Спасибо, футбол, огромное спасибо за все», — написал 36-летний футболист, выложив специальное видео, в котором говорит о своем решении.

Защитник с лета 2023 года играет за «Интер Майами», где воссоединился с многолетними партнерами по «Барселоне» Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Луисом Суаресом. В сентябре 37-летний Бускетс также объявил, что завершит карьеру в конце сезона MLS.

В «Барселоне» Альба играл в 2012–2023 годах. С каталонской командой он шесть раз выиграл чемпионат Испании, пять раз — Кубок страны, четыре раза — Суперкубок, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Испании Альба стал чемпионом Европы 2012 года, завоевал Кубка конфедераций — 2013, бронзу Евро-2020, золото Лиги наций — 2023. За сборную защитник провел 93 матча и забил девять голов.