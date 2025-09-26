Чемпион мира и Европы Бускетс объявил о завершении карьеры

Футболист, который трижды выиграл Лигу чемпионов в составе «Барселоны», с 2023 года выступает за «Интер Майами». 37-летний полузащитник завершит карьеру по окончании сезона MLS

Серхио Бускетс (Фото: Elsa / Getty Images)

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Серхио Бускетс, который сейчас выступает за «Интер Майами», объявил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что завершит карьеру в конце сезона MLS.

«Сердечное спасибо всем и футболу за все. Вы всегда будете частью этой прекрасной истории», — написал 37-летний футболист.

Бускетс с 2006 по 2023 год выступал за «Барселону», с командой он выиграл 31 трофей, в том числе восемь раз чемпионат Испании и трижды Лигу чемпионов.

После этого он перешел в «Интер Майами», где воссоединился с многолетними партнерами по «Барселоне» Лионелем Месси, Жорди Альбой и Луисом Суаресом. В MLS испанец выиграл Кубок лиги и стал победителем регулярного чемпионата.

В составе сборной Испании Бускетс стал чемпионом мира (2010) и Европы (2012). Всего полузащитник провел за национальную команду 143 матча и забил два гола.