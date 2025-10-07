Metaratings узнал, что легенда «Барселоны» отказал «Спартаку»

«Спартак» хотел назначить 45-летнего испанца главным тренером, но тот отказался работать в России

Хави (Фото: Fran Santiago / Getty Images)

Московский «Спартак» контактировал с бывшим футболистом и главным тренером «Барселоны» Хави по поводу возможной работы в команде, но испанец отказался. Об этом сообщает Metaratings.

В пресс-службе «Спартака» отказались от комментариев.

Хави в мае 2024 года был уволен из «Барселоны», где работал с 2021-го и приводил ее к чемпионству и победе в Суперкубке. В 2019–2021 годах испанец тренировал катарский «Аль-Садд».

Хави играл за «Барселону» с 1998 по 2015 год. Испанец провел 767 матчей в составе команды, по этому числу он уступает только Лионелю Месси (778 матчей). За этот период Хави выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов.

Главный тренером «Спартака» сейчас является серб Деян Станкович. «Красно-белые» занимают шестое место в РПЛ после 11 туров.

Накануне в «Спартаке» сменился генеральный директор — вместо Олега Малышева пришел Сергей Некрасов.