Metaratings узнал, что легенда «Барселоны» отказал «Спартаку»
Московский «Спартак» контактировал с бывшим футболистом и главным тренером «Барселоны» Хави по поводу возможной работы в команде, но испанец отказался. Об этом сообщает Metaratings.
В пресс-службе «Спартака» отказались от комментариев.
Хави в мае 2024 года был уволен из «Барселоны», где работал с 2021-го и приводил ее к чемпионству и победе в Суперкубке. В 2019–2021 годах испанец тренировал катарский «Аль-Садд».
Хави играл за «Барселону» с 1998 по 2015 год. Испанец провел 767 матчей в составе команды, по этому числу он уступает только Лионелю Месси (778 матчей). За этот период Хави выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов.
Главный тренером «Спартака» сейчас является серб Деян Станкович. «Красно-белые» занимают шестое место в РПЛ после 11 туров.
Накануне в «Спартаке» сменился генеральный директор — вместо Олега Малышева пришел Сергей Некрасов.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов