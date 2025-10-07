Карпин вызвал Умярова в сборную, чтобы журналисты «больше не спрашивали»

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин заявил журналистам, что «не выдержал давления» и вызвал полузащитника «Спартака» в сборную «только из-за них»

Наиль Умяров (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров был впервые вызван в сборную России, чтобы его перестали об этом спрашивать, заявил журналистам главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Я поэтому и вызываю Умярова, чтобы вы не спрашивали. Только из-за вас, я не выдержал давление. Выбирайте других футболистов», — цитирует Карпина «Чемпионат».

25-летний Умяров вошел в окончательный состав на товарищеские матчи с командами Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября). Ранее Карпин несколько раз включал футболиста в расширенный состав, но не в окончательный.

Сборная России сыграет с Ираном в Волгограде, с Боливией — в Москве.