Карпин вызвал Умярова в сборную, чтобы журналисты «больше не спрашивали»
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров был впервые вызван в сборную России, чтобы его перестали об этом спрашивать, заявил журналистам главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
«Я поэтому и вызываю Умярова, чтобы вы не спрашивали. Только из-за вас, я не выдержал давление. Выбирайте других футболистов», — цитирует Карпина «Чемпионат».
25-летний Умяров вошел в окончательный состав на товарищеские матчи с командами Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября). Ранее Карпин несколько раз включал футболиста в расширенный состав, но не в окончательный.
Сборная России сыграет с Ираном в Волгограде, с Боливией — в Москве.
