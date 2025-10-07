Помощник Карпина назвал вратаря, который сыграет с Ираном

Сафонов сыграет в воротах сборной России в матче с Ираном

Матвей Сафонов сыграет в воротах сборной России в матче с Ираном, который пройдет 10 октября в Волгограде

Матвей Сафонов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов сыграет в воротах сборной России в матче против команды Ирана. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

Сборная России 10 октября сыграет с Ираном в Волгограде, а 14 октября — с Боливией в Москве.

«Есть предварительная договоренность, что с Ираном сыграет Сафонов. Это пока предварительно. По второму матчу пока не понятно», — цитирует Кафанова ТАСС.

В нынешнем сезоне 26-летний Сафонов еще не провел ни одного матча за ПСЖ. Основным вратарем клуба стал Люка Шевалье. «Мы не должны его бросать, должны ему помочь. Потом зимой будут понимать, кто первый, кто второй. Это из простой логики», — добавил Кафанов.

На октябрьские товарищеские матчи из вратарей вызваны Сафонов, Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар») и Денис Адамов («Зенит»).

Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине, и проводит только товарищеские матчи.