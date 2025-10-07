Анкалаев потерял 4 позиции в рейтинге лучших бойцов UFC после поражения

Российский боец, который лишился титула чемпиона UFC в полутяжелом весе, теперь занимает 11-ю строчку в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий

Магомед Анкалаев (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Россиянин Магомед Анкалаев опустился с седьмого на 11-е место в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P). Новый рейтинг опубликован на сайте UFC.

Анкалаев 5 октября потерял чемпионский титул UFC в полутяжелом весе, уступив в бое-реванше бразильцу Алексу Перейре техническим нокаутом в первом раунде.

Перейра поднялся на четыре позиции в рейтинге P4P и теперь занимает шестую строчку. На первой строчке испанец Илия Топурия, чемпион UFC в легком весе, на второй — россиянин Ислам Махачев.

В рейтинге лучших бойцов полутяжелого веса Анкалаев делит первое место с чехом Иржи Прохазкой.

В рейтинге легчайшего веса россиянин Петр Ян поднялся на одну позицию и теперь делит второе место с соотечественником Умаром Нурмагомедовым. Чемпионом является грузин Мераб Двалишвили.