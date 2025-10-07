Станковича номинировали на приз лучшему тренеру сентября в РПЛ

В сентябре главный тренер «Спартака» провел на скамейке всего один тайм в матче с «Динамо», где получил красную карточку, а потом был дисквалифицирован на месяц

Деян Станкович (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Наставник московского «Спартака» Деян Станкович вошел в число номинантов на приз лучшему тренеру сентября в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается на сайте РПЛ.

«Спартак» в сентябре провел три матча — с московским «Динамо» (2:2), «Крыльями Советов» (2:1) и «Пари НН» (3:0).

При этом Станкович провел на скамейке только в дерби с «Динамо», в котором его удалили в первом тайме при счете 1:2, и после этого команда заработала на поле соперника ничью.

После этого Станковича дисквалифицировали на месяц. С главным тренером на трибунах «Спартак» дважды победил дома. Футболистами с бровки руководил старший тренер Ненад Сакич.

На награду также претендуют Фабио Челестини (ЦСКА), Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Динамо»), Станислав Черчесов («Ахмат») и Джонатан Альба («Ростов»).