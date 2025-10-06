 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Что известно о новом генеральном директоре «Спартака»

Главное о новом генеральном директоре «Спартака» Сергее Некрасове
Московский «Спартак» назначил Сергея Некрасова генеральным директором клуба. Что известно о Сергее Некрасове — в материале «РБК Спорт».
Фото: ФК "Спартак"
Фото: ФК "Спартак"

Новым гендиректором московского футбольного клуба «Спартак» стал 60-летний Сергей Некрасов. Бывший вице-президент Газпромбанка сменил на этой должности работавшего с лета 2023 года Евгения Малышева.

Некрасов ранее не занимал руководящие посты в профессиональных спортивных клубах.

В 1986 году окончил МГУ, а в 1994-м — Лондонскую Школу Бизнеса.

С 1995 по 1998 год работал в компании ABB Project & Trade Finance (Zurich) в качестве заместителя вице-президента.

В 1991-1995 годах в Российском банке проектного финансирования, а с 1995 по 1998 год стал заместителем вице-президента в швейцарской компании ABB Project & Trade Finance.

С 1998- го по 2001-й год занимал должность вице-президента и со-руководителя нефтегазовой группы одного из крупнейших банков в Нидерландах ABN AMRO Bank.

В 2001 году стал руководителем управления финансовых институтов и рынков капитала в «Лукойле». Он отвечал за привлечение заемного финансирования компаниями, а также за работу с рейтинговыми агентствами.

В сентябре 2011-го года Некрасов перешел в Газпромбанк в качестве первого вице-президента. На своем посту, который занимал до 2018-го года, он отвечал за проектное и структурное финансирование.

Входил в совет директоров «Газпромбанк Швейцария» и «Газпромбанк Африка».

C 2018 года занимал должность заместителя председателя правления «Газпромбанк Люксембург».

Играет в футбольных турнирах

Некрасов играл в футбольных корпоративных турнирах. Например, выступал за команду «Газпромбанк» в лиге Unevents. Играл на позиции защитника. Всего Некрасов отыграл 10 матчей, в которых записал на свой счет два гола. Также известно, что выступал за «Газпромбанк» в Лиге чемпионов бизнеса.

В заявлении «Спартака» отмечается, что Сергей Некрасов неоднократно участвовал в ветеранских турнирах с легендами клуба.

Альвина Цаканян
Футбол ФК Спартак Москва Сергей Некрасов ЛУКОЙЛ
