Что известно о новом генеральном директоре «Спартака»
Новым гендиректором московского футбольного клуба «Спартак» стал 60-летний Сергей Некрасов. Бывший вице-президент Газпромбанка сменил на этой должности работавшего с лета 2023 года Евгения Малышева.
Некрасов ранее не занимал руководящие посты в профессиональных спортивных клубах.
В 1986 году окончил МГУ, а в 1994-м — Лондонскую Школу Бизнеса.
С 1995 по 1998 год работал в компании ABB Project & Trade Finance (Zurich) в качестве заместителя вице-президента.
В 1991-1995 годах в Российском банке проектного финансирования, а с 1995 по 1998 год стал заместителем вице-президента в швейцарской компании ABB Project & Trade Finance.
С 1998- го по 2001-й год занимал должность вице-президента и со-руководителя нефтегазовой группы одного из крупнейших банков в Нидерландах ABN AMRO Bank.
В 2001 году стал руководителем управления финансовых институтов и рынков капитала в «Лукойле». Он отвечал за привлечение заемного финансирования компаниями, а также за работу с рейтинговыми агентствами.
В сентябре 2011-го года Некрасов перешел в Газпромбанк в качестве первого вице-президента. На своем посту, который занимал до 2018-го года, он отвечал за проектное и структурное финансирование.
Входил в совет директоров «Газпромбанк Швейцария» и «Газпромбанк Африка».
C 2018 года занимал должность заместителя председателя правления «Газпромбанк Люксембург».
Играет в футбольных турнирах
Некрасов играл в футбольных корпоративных турнирах. Например, выступал за команду «Газпромбанк» в лиге Unevents. Играл на позиции защитника. Всего Некрасов отыграл 10 матчей, в которых записал на свой счет два гола. Также известно, что выступал за «Газпромбанк» в Лиге чемпионов бизнеса.
В заявлении «Спартака» отмечается, что Сергей Некрасов неоднократно участвовал в ветеранских турнирах с легендами клуба.
