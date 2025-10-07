Новый глава «Динамо» назвал своей задачей создание реального клуба-лидера
Новый председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев рассказал «Матч ТВ» о задачах «бело-голубых» на сезон 2025/26.
«Наша главная задача — создать реальный клуб‑лидер, который будет радовать нас всех хорошей, качественной и, что важно, стабильной игрой. Эмоциональные позитивные всплески — это, конечно, замечательно, но топ‑клубу уровня РПЛ необходима стабильность результатов», — сказал Ивлев, добавив, что тогда в «Динамо» смогут говорить о способности претендовать на трофеи.
Он отметил, что сейчас проходит адаптацию и изучает внутренние процессы клуба, подчеркнув необходимость углубленного анализа многих аспектов деятельности команды.
Бывший глава Ernst&Young в России и экс-руководитель наблюдательного совета РУСАДА Ивлев стал новым председателем совета директоров «Динамо» 6 октября. Он сменил во главе совдира Дмитрия Гафина, который покинул пост 2 октября.
«Динамо» в нынешнем сезоне после 11 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
