Экс-руководитель Ernst&Young в России возглавил совет директоров «Динамо»
Бывший глава Ernst&Young в России и экс-руководитель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев стал новым председателем совета директоров московского «Динамо», сообщила пресс-служба клуба РПЛ.
Ивлев сменил во главе совдира Дмитрия Гафина, который покинул пост 2 октября.
Ранее о предстоящем назначении Ивлева сообщили источники РБК .
«Наша общая задача сейчас — создать клуб-лидер со стабильной и качественной игрой, которая будет радовать болельщиков и вести нас к титулам», — заявил Ивлев.
Как отмечают в клубе, 58-летний Ивлев болеет за «бело-голубых» с семи лет. В последние годы он входит в консультативный совет «Динамо».
Ивлев родился в Москве, окончил московский иняз им. Мориса Тореза. В 2003 году получил степень магистра в Школе бизнеса Чикагского университета. С 1995-го работал в Ernst & Young (после ребрендинга - EY). С 2002 года — партнер Ernst & Young. В 2010 году назначен управляющим партнером Ernst & Young по СНГ и руководителем направления по работе с клиентами в Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европе и Центральной Азии.
В июне 2022 года отделенная от международной сети EY российская практика получила название Б1. В июле 2022 года Ивлев покинул пост, компания тогда сообщила, что «дальнейшая профессиональная деятельность Александра будет связана с инвестиционными проектами». На данный момент он советник в Б1.
Новый глава совдира «Динамо» является членом оргкомитета Петербургского международного экономического форума и Общественного совета Минэкономразвития России, занимается частной консалтинговой практикой.
«Динамо» после 11 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
