Легенда футбола предстанет перед судом из-за платежа от «Локомотива»

Полученные «Бенфикой» деньги за трансфер Хермана Конти были частью погашения долга. Однако эта транзакция была расценена как нарушение законодательства Европы о санкциях, применяемым к организациям, поддерживающим интересы России

Руй Кошта (Фото: Global Look Press)

Президент португальской «Бенфики» Руй Кошта вызван в суд в качестве ответчика из-за полученного денежного перевода от московского «Локомотива» в размере €76 тыс. за трансфер аргентинца Хермана Конти. Об этом сообщает телеканал CNN Portugal.

В январе 2023 года защитник Конти перешел из «Бенфики» в московский «Локомотив», общая сумма трансфера составила €2 млн. С августа по декабрь он на правах аренды выступал за аргентинский «Колон», а затем ушел в «Расинг». В составе «Локомотива» аргентинец принял участие в пяти матчах.

По данным CNN Portugal, полученные деньги были частью погашения долга за трансфер в российский клуб. Эта транзакция была расценена как нарушение европейского законодательства о санкциях, применяемым к организациям, поддерживающим интересы России.

Кошта был вызван в суд для дачи показаний в июле 2024 года, однако запросил отсрочку.

Прокуратура намерена ходатайствовать о временной приостановке производства после уплаты штрафа. Согласно португальскому законодательству, за нарушение международных ограничительных мер грозит тюремное заключение на срок от одного до пяти лет.

53-летний Кошта является президентом «Бенфики» с 2021 года. Футбольную карьеру он провел на позиции полузащитника. В 2004 году он вошел в список ФИФА из 125 лучших футболистов мира всех времен. Также он включен в зал славы футбольных «Милана» и «Фиорентины».

За свою 17-летнюю карьеру он стал чемпионом Италии и Португалии, обладателем Кубка Португалии и трижды победителем Кубка Италии, один раз выиграл Лигу чемпионов УЕФА и один Суперкубок УЕФА.

За национальную сборную Португалии Кошта сыграл 94 матча, в которых забил 26 голов. Он выступал на трех чемпионатах Европы и одном чемпионате мира.