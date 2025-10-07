Овечкин вошел в заявку «Вашингтона» на стартовый матч нового сезона НХЛ
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в заявку на стартовый матч команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Вашингтон» проведет первый матч сезона на своем льду в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».
Овечкин 18 сентября, в первый день тренировочного лагеря, получил травму «нижней части тела». После этого он пропустил четыре предсезонных матча — против «Бостона» (2:5), «Филадельфии» (5:1), «Нью-Джерси» (3:2 Б) и «Коламбуса» (4:3). Россиянин восстановился спустя десять дней и сыграл в двух из шести предсезонных матчей.
40-летний Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола). Сейчас на счету Овечкина 897 голов.
Новый сезон НХЛ станет заключительным по контракту Овечкина с «Вашингтоном».
