Рекорд Овечкина в НХЛ
0

Овечкин вошел в заявку «Вашингтона» на стартовый матч нового сезона НХЛ

Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
Первый матч «Вашингтона» в новом сезоне НХЛ состоится в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Global Look Press)

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в заявку на стартовый матч команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Вашингтон» проведет первый матч сезона на своем льду в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».

«Вашингтон» проиграл в первом матче Овечкина после травмы
Спорт
Александр Овечкин

Овечкин 18 сентября, в первый день тренировочного лагеря, получил травму «нижней части тела». После этого он пропустил четыре предсезонных матча — против «Бостона» (2:5), «Филадельфии» (5:1), «Нью-Джерси» (3:2 Б) и «Коламбуса» (4:3). Россиянин восстановился спустя десять дней и сыграл в двух из шести предсезонных матчей.

40-летний Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола). Сейчас на счету Овечкина 897 голов.

Новый сезон НХЛ станет заключительным по контракту Овечкина с «Вашингтоном».

Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
