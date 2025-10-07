Овечкин вошел в заявку «Вашингтона» на стартовый матч нового сезона НХЛ

Первый матч «Вашингтона» в новом сезоне НХЛ состоится в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз»

Александр Овечкин (Фото: Global Look Press)

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в заявку на стартовый матч команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Вашингтон» проведет первый матч сезона на своем льду в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».

Овечкин 18 сентября, в первый день тренировочного лагеря, получил травму «нижней части тела». После этого он пропустил четыре предсезонных матча — против «Бостона» (2:5), «Филадельфии» (5:1), «Нью-Джерси» (3:2 Б) и «Коламбуса» (4:3). Россиянин восстановился спустя десять дней и сыграл в двух из шести предсезонных матчей.

40-летний Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола). Сейчас на счету Овечкина 897 голов.

Новый сезон НХЛ станет заключительным по контракту Овечкина с «Вашингтоном».