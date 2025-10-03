 Перейти к основному контенту
«Вашингтон» проиграл в первом матче Овечкина после травмы

Россиянин, пропустивший четыре предсезонных матча, отметился одним броском и тремя силовыми приемами
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» дома проиграл «Бостон Брюинз» со счетом 1:3 в предсезонном матче НХЛ.

У проигравших отличился Райан Леонард (10-я минута), в составе победителей шайбы забросили Бретт Харрисон (40, 59-я) и Райли Тафти (37-я).

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин впервые после травмы сыграл в предсезонном матче, за 21 минуту на площадке 40-летний форвард отметился одним броском и тремя силовыми приемами.

«Я думаю, что он был хорош. Он сделал то, что и требовалось. Ему нужно было сыграть и получить практику», — сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери об игре Овечкина.

Овечкин 18 сентября, в первый день тренировочного лагеря, получил травму «нижней части тела». После этого он пропустил четыре предсезонных матча — против «Бостона» (2:5), «Филадельфии» (5:1), «Нью-Джерси» (3:2 Б) и «Коламбуса» (4:3).

«Вашингтон» ждет еще один предсезонный матч с «Коламбусом» (5 октября).

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.

Овечкин в прошлом сезоне стал рекордсменом НХЛ по голам за карьеру, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.

Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
