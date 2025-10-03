«Вашингтон» проиграл в первом матче Овечкина после травмы

Россиянин, пропустивший четыре предсезонных матча, отметился одним броском и тремя силовыми приемами

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» дома проиграл «Бостон Брюинз» со счетом 1:3 в предсезонном матче НХЛ.

У проигравших отличился Райан Леонард (10-я минута), в составе победителей шайбы забросили Бретт Харрисон (40, 59-я) и Райли Тафти (37-я).

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин впервые после травмы сыграл в предсезонном матче, за 21 минуту на площадке 40-летний форвард отметился одним броском и тремя силовыми приемами.

«Я думаю, что он был хорош. Он сделал то, что и требовалось. Ему нужно было сыграть и получить практику», — сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери об игре Овечкина.

Овечкин 18 сентября, в первый день тренировочного лагеря, получил травму «нижней части тела». После этого он пропустил четыре предсезонных матча — против «Бостона» (2:5), «Филадельфии» (5:1), «Нью-Джерси» (3:2 Б) и «Коламбуса» (4:3).

«Вашингтон» ждет еще один предсезонный матч с «Коламбусом» (5 октября).

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.

Овечкин в прошлом сезоне стал рекордсменом НХЛ по голам за карьеру, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.