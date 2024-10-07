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СКА победил лидера КХЛ в 200-м матче с Романом Ротенбергом

СКА победил лидера КХЛ «Локомотив» в 200-м матче с Романом Ротенбергом
СКА выиграл в овертайме со счетом 4:3. Победная шайба на счету Александра Никишина. «Локомотив» проиграл впервые за шесть матчей. Ротенберг выиграл 134-й матч в качестве главного тренера
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Петербургский СКА победил ярославский «Локомотив» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0).

У «Локомотива» шайбы забросили Максим Березкин (16-я минута), Максим Шалунов (21) и Артур Каюмов (53).

У СКА отличились Захар Бардаков (9), Сергей Плотников (31, 36) и Александр Никишин (62).

Роман Ротенберг провел 200-й матч в качестве главного тренера СКА, он занял этот пост в январе 2022 года и с тех пор одержал с командой 134 победы.

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«Локомотив» лидирует в сводной таблице чемпионата. СКА — третий в Западной конференции.

В следующей игре ярославцы, прервавшие пятиматчевую победную серию, примут «Куньлунь» 9 октября, а СКА 10 октября сыграет в Санкт-Петербурге с минским «Динамо».

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ Роман Ротенберг ХК СКА Санкт-Петербург
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