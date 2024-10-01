Иньеста решил объявить о завершении карьеры футболиста

Последние годы Андрес Иньеста выступал за «Эмирейтс» из ОАЭ

Андрес Иньеста (Фото: EPA)

Чемпион мира в составе сборной Испании Андрес Иньеста 8 октября объявит о решении завершить карьеру футболиста. Об этом сообщает Relevo.

Иньеста в 2002–2018 годах выступал за «Барселону», в составе которой стал девятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, шестикратным обладателем Кубка Испании.

В составе сборной Испании он стал чемпионом мира и двукратным победителем европейского первенства.

Именно Иньеста стал автором единственного гола в финале чемпионата мира-2010 с командой Нидерландов (1:0).

Его называют одним из лучших полузащитников в истории. Множество раз Иньеста входил в символические сборные мира по версии ФИФА и УЕФА. В 2010-м стал вторым в голосовании на «Золотой мяч», приз лучшему игроку года, в 2012-м — третьим. В 2012 году стал игроком года по версии УЕФА.

Поле ухода из сборной и «Барселоны» в 2018 году выступал за японский клуб «Виссел Кобе» (2018–2023) и «Эмирейтс» (2023–2024) из ОАЭ.