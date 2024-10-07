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Медведева заменит Загитову в качестве ведущей «Ледникового периода»

Авербух: Медведева заменит Загитову в качестве ведущей «Ледникового периода»
Илья Авербух заявил, что рассчитывает увидеть на шоу Анну Щербакову. Александру Трусову приглашать не стали из-за ее решения возобновить карьеру, а Камила Валиева пока отказалась
Евгения Медведева
Евгения Медведева (Фото: Maxim Platonov / Business Online / Global Look Press)

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева будет вести «Ледниковый период» вместо победительницы Игр-2018 Алины Загитовой, сообщил РБК продюсер шоу Илья Авербух.

Загитова была ведущей шоу с 2020 года.

Вторым ведущим по-прежнему будет Алексей Ягудин.

В шоу примут участие Елизавета Туктамышева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Дмитрий Соловьев.

Авербух также рассказал, что «на 99%» в шоу выступит Анна Щербакова, Камила Валиева пока не согласилась, а Александру Трусову звать не стали из-за ее решения возобновить карьеру, сообщает Sport24.

Туктамышева впервые примет участие в «Ледниковом периоде»
Спорт
Елизавета Туктамышева

В новом сезоне шоу впервые смогут выступить простые телезрители.

«Ледниковый период» с перерывами выходит на «Первом канале» с 2007 года.

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Анна Сатдинова
фигурное катание Алина Загитова Евгения Медведева Ледниковый период Илья Авербух
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