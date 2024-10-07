Медведева заменит Загитову в качестве ведущей «Ледникового периода»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева будет вести «Ледниковый период» вместо победительницы Игр-2018 Алины Загитовой, сообщил РБК продюсер шоу Илья Авербух.
Загитова была ведущей шоу с 2020 года.
Вторым ведущим по-прежнему будет Алексей Ягудин.
В шоу примут участие Елизавета Туктамышева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Дмитрий Соловьев.
Авербух также рассказал, что «на 99%» в шоу выступит Анна Щербакова, Камила Валиева пока не согласилась, а Александру Трусову звать не стали из-за ее решения возобновить карьеру, сообщает Sport24.
В новом сезоне шоу впервые смогут выступить простые телезрители.
«Ледниковый период» с перерывами выходит на «Первом канале» с 2007 года.
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