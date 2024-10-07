«Манчестер Сити» успешно оспорил правила английской лиги о спонсорстве

Правила позволяли АПЛ контролировать спонсорские сделки с компаниями, близкими к владельцам клубов. «Сити» удалось отменить два решения АПЛ по своим сделкам. В лиге при этом заявили, что большинство претензий клуба трибунал отверг

Лидер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (Фото: Matt McNulty / Getty Images)

«Манчестер Сити» объявил, что добился признания в арбитражном трибунале «незаконным» одного из ключевых правил Английской премьер-лиги (АПЛ), касающегося финансовой справедливости, и смог доказать, что лига злоупотребила своим доминирующим положением.

Правила о транзакциях между ассоциированными сторонами (ATP) были разработаны для поддержания конкурентоспособности АПЛ — чтобы клубы не завышали стоимость спонсорских сделок с компаниями, связанными с их владельцами.

«Сити» заявил, что решения лиги по двум спонсорским сделкам клуба были отменены.

АПЛ, в свою очередь, сообщила, что трибунал признал правила необходимыми и отклонил большинство претензий «Манчестер Сити», хотя некоторые положения признаны «не соответствующими требованиям конкуренции и права».

«Манчестер Сити» после продажи Abu Dhabi United Group в 2008 году выиграл восемь титулов АПЛ, Лигу чемпионов, три Кубка Англии, шесть Кубков лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

АПЛ ввела временный запрет на спонсорство клубов компаниями, связанными с их владельцами, после продажи в 2021 году «Ньюкасла» консорциуму Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF). В 2024 году в правила внесли изменения после консультаций с клубами. Согласно правилам каждая APT оценивается советом АПЛ на предмет справедливой рыночной стоимости, отмечает Reuters.

В отношении «Манчестер Сити» продолжается отдельное разбирательство по более чем 100 обвинениям в финансовых нарушениях.