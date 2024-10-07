Теннисистка Калинская вышла во второй круг крупного турнира в Ухане
Вторая ракетка России Анна Калинская победила венгерку Анну Бондар на старте турнира WTA-1000 в Ухане (Китай) с призовым фондом более $3,2 млн.
Россиянка одержала победу над занимающей 92-е место в рейтинге WTA венгеркой со счетом 6:1, 6:3.
Следующей соперницей Калинской будет Екатерина Александрова (33-я) или американка София Кенин (162-я).
Ранее во второй круг турнира пробились Анастасия Потапова и Эрика Андреева.
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