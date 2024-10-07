Пять футболистов отпустили из сборной России по состоянию здоровья
Спартаковцы Александр Максименко и Руслан Литвинов, динамовцы Константин Тюкавин и Андрей Лунев, а также полузащитник ЦСКА Иван Обляков не примут участие в сборе национальной команды по состоянию здоровья, сообщила пресс-служба РФС.
У Максименко и Литвинова травмы, у Тюкавина и Облякова ОРВИ, а у Лунева — «перегрузочное состояние» и ему требуется полноценное восстановление.
Сбор команды начался в Новогорске. Из выступающих за рубежом игроков на него вызвали только Александра Головина («Монако»), он уже прибыл в расположение сборной.
Сборной России, которая отстранена от турниров УЕФА, не нашли соперников на товарищеские матчи в октябрьскую паузу.
Пятого октября главный тренер Валерий Карпин говорил журналистам, что еще не знает, чем будет заниматься команда на сборе.
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