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Пять футболистов отпустили из сборной России по состоянию здоровья

Тюкавина, Лунева и Литвинова отпустили из сборной России по состоянию здоровья
У Тюкавина и Облякова вирусная инфекция, у Максименко и Литвинова травмы, а Лунева отправили обратно в клуб из-за перегрузок
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Спартаковцы Александр Максименко и Руслан Литвинов, динамовцы Константин Тюкавин и Андрей Лунев, а также полузащитник ЦСКА Иван Обляков не примут участие в сборе национальной команды по состоянию здоровья, сообщила пресс-служба РФС.

У Максименко и Литвинова травмы, у Тюкавина и Облякова ОРВИ, а у Лунева — «перегрузочное состояние» и ему требуется полноценное восстановление.

Сбор команды начался в Новогорске. Из выступающих за рубежом игроков на него вызвали только Александра Головина («Монако»), он уже прибыл в расположение сборной.

Две сборные отказались от матча с Россией в октябре
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин

Сборной России, которая отстранена от турниров УЕФА, не нашли соперников на товарищеские матчи в октябрьскую паузу.

Пятого октября главный тренер Валерий Карпин говорил журналистам, что еще не знает, чем будет заниматься команда на сборе.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол сборная России по футболу Валерий Карпин Константин Тюкавин Руслан Литвинов Иван Обляков Андрей Лунев
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