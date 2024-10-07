Дзюба и Тюкавин вошли в число претендентов на приз лучшему игроку сентября в РПЛ

Дзюба вошел в число претендентов на приз лучшему игроку сентября в РПЛ

В числе кандидатов — Батраков, Самошников, Дзюба, Сперцян и Тюкавин

Артем Дзюба (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Пять игроков из четырех клубов являются кандидатами на приз лучшему футболисту сентября в РПЛ, сообщила пресс-служба турнира.

На награду по итогам трех сентябрьских туров претендуют игроки «Локомотива» Алексей Батраков (4 гола и 1 передача), Илья Самошников (2+1), Артем Дзюба из «Акрона» (1+3), Эдуард Сперцян из «Краснодара» (4 гола) и Константин Тюкавин из «Динамо» (3 гола).

Победитель определится в голосовании болельщиков (на странице РПЛ во «ВКонтакте»), экспертов лиги и «Матч Премьер».

После 11 туров лидером РПЛ является «Краснодар», на втором месте «Локомотив», на третьем — «Зенит».

Батраков делит лидерство в гонке бомбардиров с полузащитником «Зенита» Максимом Глушенковым (по семь голов).